Huang soruşturması sonrası Nvidia hisseleri yüzde 5'i aşan düşüşle 175,9 dolara indi

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın, şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberler üzerine bağımsız soruşturma başlatma kararının ardından şirketin hisseleri düşüş kaydetti.

ABD ile Çin arasında küresel yapay zeka liderliği yarışı sürerken, Nvidia CEO'su Huang'ın Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ve söz konusu iş insanının Pekin yönetimine bilgi aktardığına ilişkin iddialar, teknoloji ve istihbarat dünyasının odak noktası haline geldi.

Bu gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri de değer kaybetti. Yoğun satış baskısıyla karşılaşan şirketin hisseleri, haftanın ilk işlem gününe yüzde 7'den fazla düşüşle başladı.

Nvidia hisseleri, Türkiye saatiyle 19.30 itibarıyla yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 175,9 dolara geriledi.

Soruşturma, Huang'ın şirketin CEO'su olarak geleceğine ilişkin soru işaretlerine yol açarken, analistler, Huang hakkındaki tartışmalara ve soruşturmanın olası sonuçlarına ilişkin daha fazla netlik beklendiğini belirtti.

Nvidia Yönetim Kurulundan dün yapılan açıklamada, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatılacağını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli bir iş insanıyla yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

The New York Times gazetesinde yayımlanan haberde, Nvidia CEO'su Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş kadını Alice Huang'ın Pekin yönetimine istihbarat amacıyla bilgi aktardığı öne sürülmüştü.

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını belirtmiş, şirketin Yönetim Kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve soruşturmayla tam işbirliği yapacağını bildirmişti.

Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım." ifadelerini kullanmıştı.