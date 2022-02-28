Huawei'den akıllı saatlerde indirim kampanyası - Son Dakika

Huawei, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 1-13 Mart'ta akıllı saatlerde indirim kampanyası düzenleyecek.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, uzun pil ömrü, gelişmiş sağlık ve spor izleme özelliğiyle öne çıkan akıllı saat serisi, teknolojiyle insanların yaşamlarını sürekli iyileştirmeyi ve zenginleştirmeyi hedefliyor.

Huawei, herkesin kendisine uygun bir modeli bulabileceği akıllı saat serisinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 1-13 Mart'ta indirim kampanyası düzenliyor.

Kampanya kapsamında şirketin online mağazasını ziyaret edenler ve sepetine FreeBuds 4i de ekleyenler Heawei Watch GT 2 Pro modeline yüzde 10, Huawei Band 6'da yüzde 15, Huawei Watch GT 3'te yüzde 10 ek indirim hakkı kazanıyor.

3 bin TL ve üzeri alışverişlerde 200 TL'lik indirim kuponu kazanma fırsatı da ziyaretçileri bekliyor.