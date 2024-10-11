Huawei'den Wi-Fi Ödülü

Ekonomi

Huawei iFTTR OptiXstar F50, Network X BBWF 2024'te "Lider Ev İçi Wi-Fi Hizmeti" ödülünü kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Broadband World Forum (BBWF) 2024'ün Network X etkinliğinde, Huawei iFTTR OptiXstar F50, 'Lider Ev İçi Wi-Fi Hizmeti' ödülünü kazandı. Yapılan açıklamaya göre; Huawei, 2019'dan bu yana geniş bant alanında altı ödül aldı. Şirket, dördüncü nesil iFTTR ürünü OptiXstar F50'yi geliştirdi. FTTR+X tamamen optik akıllı ev ürünü olarak öne çıkıyor. - İSTANBUL