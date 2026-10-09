Hububat ihracatı 9 ayda yüzde 1,7 azalarak 8 milyar 880 milyon dolar oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hububat ihracatı 9 ayda yüzde 1,7 azalarak 8 milyar 880 milyon dolar oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatı yılın 9 ayında 8 milyar 880 milyon 522 bin dolara ulaştı. Sektör, geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 1,7 azalan ihracatında en fazla satışı 1 milyar 116 milyon 874 bin dolarla Irak'a yaptı.

Türkiye'den yılın 9 ayında 8 milyar 880 milyon 522 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, sektör ocak-eylül döneminde 7 milyon 891 bin 556 ton ürün ihraç etti.

Söz konusu ihracattan 8 milyar 880 milyon 522 bin dolar gelir elde edilirken, dış satım geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 1,7 azaldı.

Türkiye'nin en fazla ihraç ettiği ürün, 931 milyon 949 bin dolarla ayçiçeği yağı oldu. Bu ürünü 780 milyon 791 bin dolarla çikolata ve kakao ürünleri, 764 milyon 962 bin dolarla tatlı bisküvi ve gofret takip etti.

Ülke bazında en fazla ihracat, 1 milyar 116 milyon 874 bin dolarla Irak'a yapıldı. Toplam ihracattan yüzde 12,6 pay alan Irak'ı, 668 milyon 158 bin dolarla ABD ve 402 milyon 439 bin dolarla Suriye izledi.

Gıda ticaretinde teslimat güvencesi öne çıkıyor

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, AA muhabirine, küresel gıda ticaretinde iklim değişikliği, kuraklık ve lojistik aksaklıkların tedarik zincirlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Küresel ticarette fiyat avantajının yerini güvenilir tedarik ve zamanında teslimatın almaya başladığını ifade eden Uysallı, şunları kaydetti:

"Ürünlerin yeni rotalara yönlendirilmesi, kara ve demir yolu taşıma kapasitelerinin yetersizliği ve katlanarak artan navlun maliyetleriyle birleşince, Karadeniz tahılının fiyat avantajı neredeyse kalmadı. Kağıt üzerinde uygun fiyatlı görünen ürünlerin limanlardan çıkamaması veya çok yüksek ek maliyetlerle taşınması, uluslararası alıcıların satın alma reflekslerini değiştirdi. Artık alıcılar için öncelik 'en ucuz fiyattan bağlantı yapmak' değil, malını zamanında, eksiksiz ve firesiz alabilme garantisi haline geldi.

Bu noktada Türk gıda sanayisinin küresel tedarik zincirinde benzersiz bir avantajı var. Güçlü, işleyen liman altyapımız, alternatifli ham madde tedarik ağlarımız ve pazar çeşitliliğine anında yanıt verebilme yeteneğimizle, küresel alıcılar nezdindeki teslimat riskini sıfırlayan bir ülkeyiz. Hem üretim gücü hem de operasyonel kabiliyeti yüksek bir tedarik üssü olarak, dünya gıda ticaretindeki güvenli liman konumumuzu pekiştiriyoruz."

Kaynak: AA
TürkiyeİhracatEkonomiIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde Çuvalla parayı verip alacak Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor Motorine zam, benzine indirim Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Bir anda karşılarına dikildi Kamp yapan kadınların korku dolu anları Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları
İndirime girdi, fiyatı arttı Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
11:24
Fenerbahçe’nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
10:40
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:26
Nagihan’ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: ’Eks’ olmuşum
Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 11:43:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Hububat ihracatı 9 ayda yüzde 1,7 azalarak 8 milyar 880 milyon dolar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei