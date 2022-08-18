Hükümetten fahiş kira ve konut fiyatları için yeni hamle: 4 milyon m²'lik ofis, konuta dönüştürülecek

Son dönemde artan konut ve kira fiyatları vatandaşları en çok sıkıntıya sokan konuların başında geliyor. Yüksek kiralar birçok kişinin barınma problemi yaşamasına neden olurken, hükümet vatandaşı rahatlatmak için her yolu deniyor.

HÜKÜMETTEN ÜST ÜSTE ADIMLAR

Bu kapsamda kira artışlarına yüzde 25 sınırı getiren hükümet, önümüzdeki günlerde de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine start verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında 81 ilde başlayacak projenin detaylarını paylaşacak.

FAHİŞ KİRA VE KONUTLAR İÇİN YENİ HAMLE

Fahiş kira ve konut fiyatlarını düşürmek için hükümetten yeni bir hamle daha geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde arz fazlası olan 4 milyon m²'lik ofisin konuta dönüştürüleceğini ve bu adımın fiyatları düşüreceğini söyledi.

Bakan Kurum'un açıklaması şöyle:

"Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon m² arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek! Bu, 50 bin yeni konut demek! Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun."