Hürmüz Boğazı Krizi ve Tedarik Zinciri Etkileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı Krizi ve Tedarik Zinciri Etkileri

15.05.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, elektrikli araç bataryaları ve nikel üretimini olumsuz etkiliyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının etkileri sadece petrol fiyatlarıyla sınırlı kalmıyor; elektrikli araç (EV) bataryalarından, kola kutusu üretimine kadar uzanan geniş bir tedarik zinciri sıkıntısı oluşturuyor.

ABD - İsrail'in İran'la savaşı farklı sektörlerde zincirleme reaksiyonlara neden oluyor. Ciddi büyüme kaydeden elektrikli araç piyasası bir yandan petrol fiyatlarındaki artıştan olumlu etkilenirken, diğer yandan Orta Doğu kaynaklı petrokimya ürünü sülfürdeki sıkıntı, batarya üretimini düşürüyor ve maliyetlerini artırıyor. Elektrikli araçların batarya üretimin nikel ve lityuma, nikel ve lityum üretiminin de sülfürik asite bağımlı olması, İran savaşının etkilerinin Çinli EV üreticilere kadar uzaması sonucunu doğurdu.

Kritik madenler arasında en önemlilerinden nikel ve lityumun ham maden olarak çıkarıldıktan sonra endüstriyel kullanım için saflaştırılması sülfürik aside bağlı. Dünya sülfürik asit arzının ise yüzde 30'dan fazlası Hürmüz Boğazı'ndan geçen büyük tankerlerle dağılıyor. ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başlamadan önce Hürmüz Boğazı'ndan aylık ortalama 1.27 milyon ton sülfürik asit çıkarken, bu rakam Mart ayında 180 bin tona, Nisan ayında 30 bin tona düştü. Dünya nikel üretiminin yüzde 70'e yakınını tek başına karşılayan ve üretimde kullandığı sülfürik asitin yüzde 75'ini Hürmüz Boğazı çıkışlı gemilerle temin eden Endonezya, 2026 nikel üretim planında yüzde 30'u geçen kısıtlamalara gideceğini duyurdu. Bu durum hem endüstriyel saf nikel fiyatlarını artırdı, hem elektrikli araç bataryalarının üretiminde yavaşlamaya sebep oldu. Batarya, savunma ve uzay sanayi, enerji sektörü ve paslanmaz çelik üretiminde kullanılan nikel madeni, Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporlarında, nadir toprak elementleriyle birlikte en kritik 5 mineral olarak sayılıyor.

Aynı şekilde dünya nikel üretiminin yüzde 10'nu karşılayan ikinci büyük tedarikçi Filipinler, elektrik şebekesi olmayan küçük adalardaki dağınık nikel kaynaklarından maden çıkarma süreçlerinde tamamen dizelle çalışan sistemlere bağımlı olduğu için, Körfez savaşının sektöre etkisini en çok hisseden ülkelerden biri oldu. Ülkedeki en büyük Nikel üreticisi Nikel Asia Corp, bu ayın başında 30 günlük dizel stoku kaldığını, tedarik zinciri kurulmazsa nikel üretimini sonlandırmak zorunda oldukları söylemişti. Filipinler'de dizel fiyatı krizin başladığı Mart ayından beri 110 oranında arttı.

Büyük hacimli tankerlerle deniz yoluyla taşınabilen sülfürik asit arz açığı, saf nikel üretimi yanı sıra, elektrik bataryalarının diğer kritik malzemesi olan lityum üretimini de etkiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hürmüz Boğazı Krizi ve Tedarik Zinciri Etkileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:18:18. #7.13#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı Krizi ve Tedarik Zinciri Etkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.