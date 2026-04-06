Hürmüz Boğazı'ndan Türk Gemisi Geçti
Hürmüz Boğazı'ndan Türk Gemisi Geçti

06.04.2026 11:37
Bakan Uraloğlu, Ocean Thunder gemisinin Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçtiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ocean Thunder isimli Türk sahipli geminin, dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek, Körfez'den çıkışını tamamladığını belirterek, "Bu geçişle birlikte, Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12'ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal'deki hesabından, bölgedeki Türk sahipli gemilerin son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlık olarak Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, bölgede bulunan Türk sahipli gemileri ve Türk denizcileri anlık olarak izlediklerini bildiren Uraloğlu, "Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak'tan yüklediği ham petrolü Malezya'ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek, Körfez'den çıkışını tamamladı. Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez'de bekleyen 3 gemi, Hürmüz Boğazı'ndan güvenle ayrılmış oldu. Bu geçişle birlikte, Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12'ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemi ve bu gemilerde görevli 156 personelin, emniyetli şekilde intikali için çalışmalara kesintisiz devam ettiklerine işaret ederek, Bakanlık olarak Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla, bölgedeki Türk sahipli gemiler ve Türk denizcileri yakından takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

13:02
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
12:17
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
