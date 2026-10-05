Hürmüz'deki saldırılar Avrupa'da doğal gaz fiyatını 75,07 avroya yükseltti - Son Dakika
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Hürmüz'deki saldırılar Avrupa'da doğal gaz fiyatını 75,07 avroya yükseltti

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Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik risklerinin Körfez'den LNG sevkiyatına dair endişeleri artırmasıyla yükseldi. TTF'de kasım vadeli kontratlar yüzde 0,4 artışla 75,07 avroya çıkarken AB depolarının doluluğu yüzde 72,4, 5 yıllık ortalamanın altında kaldı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik risklerinin Körfez'den LNG akışlarına ilişkin arz endişelerini canlı tutmasıyla haftaya yükselişle başladı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı cuma gününü 74,76 avrodan tamamladı.

Fiyatlar, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 75,07 avroya yükseldi.

Fiyatlardaki yükselişte, Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik risklerinin Basra Körfezi'nden LNG sevkiyatlarına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.

Savaş öncesinde küresel petrol ve LNG ticaretinin yaklaşık beşte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'nda son haftalarda gemilere yönelik saldırıların yaşanması, bölgeden yapılan sevkiyatların güvenliği ve sürekliliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu. İran basını da Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası civarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planına ilişkin ABD'nin aracı ülkeler üzerinden ilettiği mesajı incelediklerini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD'nin ilettiği son teklife ilişkin ek hususlar bulunduğunu ve bunların karşı tarafa iletileceğini bildirdi.

Depolama seviyeleri mevsimsel ortalamanın altında

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 72,4 seviyesinde bulunuyor.

Bu oran, son 5 yılın aynı dönemindeki yüzde 87'lik ortalamanın altında kalıyor.

Avrupa'nın kış öncesinde depolarını doldurmaya çalıştığı dönemde stokların mevsimsel normların gerisinde kalması, arzda yaşanabilecek uzun süreli kesintilerin piyasayı daha da sıkılaştırabileceği endişesini artırıyor.

Analistlere göre, ısıtma sezonunun beklenenden daha soğuk başlaması durumunda doğal gaz talebi artarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü ek baskı oluşturabilir.

Kaynak: AA
Hürmüz BoğazıGüvenlikEkonomiKörfezEnerjiDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Hürmüz'deki saldırılar Avrupa'da doğal gaz fiyatını 75,07 avroya yükseltti - Son Dakika
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