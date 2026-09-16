Hürmüz krizi AB'ye 90 milyar avroya mal oldu - Son Dakika
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Hürmüz krizi AB'ye 90 milyar avroya mal oldu

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmanın başlamasından bu yana Birliğin ithal fosil yakıtlara 90 milyar avro ilave ödeme yaptığını söyledi. Von der Leyen, enerji bağımsızlığı için elektriğin toplam tüketimdeki payını 2040'a kadar iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin başlamasından bu yana Birliğin ithal fosil yakıtlara 90 milyar avro ilave ödeme yaptığını söyledi.

Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumundaki yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasında Avrupa'nın enerjide dışa bağımlılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Enerji fiyatları yapısal olarak çok yüksek olursa, Avrupa bir sanayi gücü olarak kalamaz." diyen von der Leyen, Rusya'nın doğal gaz akışını kesmesinin ardından AB'nin enerji tedarikçilerini çeşitlendirdiğini ve yenilenebilir enerji ile nükleer enerjiye yatırım yaptığını belirtti.

Von der Leyen, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının Avrupa'nın ithal fosil yakıtlara genel bağımlılığının maliyetini bir kez daha ortaya çıkardığını ifade etti.

"Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmanın başlamasından bu yana ithal fosil yakıtlar bize 90 milyar avro ilave maliyet getirdi. Üstelik karşılığında tek bir molekül bile fazladan enerji almadık." ifadelerini kullanan von der Leyen, Avrupa'nın kendi temiz enerji kaynaklarına yatırımlarını hızlandırması gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve biyometan gibi farklı kaynakların teknolojik tarafsızlık ilkesiyle desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, bu kaynakların Avrupa'nın enerji bağımsızlığını artıracağını ve fiyatları düşüreceğini söyledi.

Enerji bağımsızlığı için Avrupa'nın daha fazla elektrik kullanması gerektiğini belirten von der Leyen, toplam enerji tüketiminde elektriğin payını 2040'a kadar iki katına çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Von der Leyen, bu hedefin gerçekleştirilmesi halinde Avrupa'nın yıllık fosil yakıt ithalat faturasının 260 milyar avro azaltılabileceğini kaydetti.

Geçen yıl Avrupa'da 80 gigavattan fazla yenilenebilir enerji kapasitesi kurulduğunu aktaran von der Leyen, bunun altı katı büyüklüğündeki kapasitenin ise hala elektrik şebekesine bağlanmayı beklediğine dikkati çekti.

Von der Leyen, elektrik şebekelerine daha hızlı yatırım yapılması, bağlantı süreçlerinin hızlandırılması ve enerji depolama kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, Avrupa'nın geleceğinin elektrifikasyonda olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Hürmüz Boğazı, Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hürmüz krizi AB'ye 90 milyar avroya mal oldu - Son Dakika

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