Hüseyin Demirci DESOB Başkanlığı\'na Seçildi

09.05.2026 04:26
Hüseyin Demirci, DESOB başkanlığını kazandı ve esnafın sorunlarına hızlı çözümler üretmeyi vaat etti.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) seçimlerini kazanan Hüseyin Demirci, mazbatasını alarak resmen görevine başladı. Demirci, seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Seçimin kaybedeni yok, kazanan esnaflar oldu" dedi.

Denizli Kahveciler ve Gazinocular Odası Başkanlığı görevini de sürdüren Hüseyin Demirci, mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte DESOB binasına geçti. Burada açıklamalarda bulunan Demirci, yeni dönemde esnafın sorunlarına hızlı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Esnafın ülke ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Demirci, "Esnaflarımız ülkemizin ve Denizli ekonomisinin can damarıdır. Onlar ayakta kaldığı sürece ekonomiden bahsedebiliriz" dedi.

Yeni dönemde esnafın beklenti ve taleplerine hızlı şekilde karşılık verecek bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini kaydeden Demirci, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Seçim sürecinin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini vurgulayan Demirci, "Seçimin kaybedeni yok. Kazanan esnaflarımızdır. Hepsi birbirinden kıymetli başkanlarımızla birlikte esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde DESOB yönetiminin özellikle küçük işletmelerin desteklenmesi ve yerel ekonominin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık vermesi bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
