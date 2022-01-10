Hyundai Motorsport, 2022 WRC'de yarışacak yeni i20 N Rally1'i tanıttı

Hyundai Motorsport'un, 2022 yılında FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) yarışacak yeni ralli otomobili yeni i20 N Rally1 oldu.

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, i20 N Rally1 üretilirken Hyundai'nin İzmit'te ürettiği performanslı i20 N modeli baz alındı.

B segmentinin en hızlı modellerinden biri olan i20 N modeli baz alınarak geliştirilen yeni i20 N Rally1, ilk kez 20-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Monte Carlo Rallisi'nde yarışacak.

i20 N Rally1, değişen FIA kuralları gereği bundan böyle hibrit teknolojisine de ev sahipliği yapacak. Yoğun bir test ve geliştirme programıyla hazırlanan otomobil, 2022 yılında daha fazla podyum görmek istiyor. Hyundai i20 N Rally1, geleneksel 1,6 litrelik içten yanmalı turbo motorunu plug-in hibrit bir üniteyle birleştirilerek gücünü geçen yıllarda olduğu gibi yine dört tekerleğe aktarıyor.