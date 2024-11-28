IAS, Hyundai ile ERP Entegrasyonu Yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

IAS, Hyundai ile ERP Entegrasyonu Yapıyor

IAS, Hyundai ile ERP Entegrasyonu Yapıyor

IAS, Hyundai Motor Group'un tesislerinde Canias ERP'yi entegre ederek üretim verimliliğini artıracak.

28.11.2024 11:19
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IAS yazılım ve danışmanlık ekipleri Hyundai Motor Group'un Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki üretim tesislerinde Canias ERP'yi entegre etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IAS tarafından geliştirilen Canias ERP sistemleri, Hyundai Motor Group bünyesinde kullanılarak şirketin global üretim yönetimi stratejisini destekleyecek.

Hem standart hem de özelleştirilebilir olarak sunulan Canias ERP sayesinde proje sonunda operasyonel verimliliğin artması, sürdürülebilir kalite sağlanarak farklı sektörlerde kaynak dağılımının optimize edilmesi hedefleniyor. Canias ERP, Hyundai Motor Group'un Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki üretim tesislerine aşamalı olarak entegre edilecek. Bununla birlikte, grubun operasyonel hedefleriyle uyumlu şekilde, ölçeklenebilir ve verimli bir uygulama süreci sağlanacak.

Bu proje, IAS'ın Kore'deki yükselen değerini ve güçlenen konumunu vurgularken, aynı zamanda alanında lider, global kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik gelişmiş ERP çözümleri sunma yeteneğini de kanıtlıyor. Bunun yanı sıra, IAS'ın Hyundai'nin yazılım ve BT hizmetleri alanındaki bağlı kuruluşu Hyundai AutoEver ile kurduğu işbirliği, Hyundai Motor Group'un dijital dönüşüm hedeflerini destekleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can Karabiber, IAS olarak yurt dışı açılımı anlamındaki hedeflerini gerçekleştirme vizyonuyla Hyundai Motor Group ile işbirliklerini hayata geçirdiklerini belirtti.

Karabiber, Türk yazılımının yurt dışındaki en önemli projelerinden birine imza atmış olmaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hyundai Motor Group'un Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki grup şirketlerinin entegrasyonu dahil olmak üzere, global üretim yönetimi stratejisini destekleyeceğiz. Kore'de bulunan 200 kişilik ekibimizle kurumun tüm ERP süreçlerinde yüzde 30 maliyet tasarrufu sağlamak ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. IAS'ın yazılım alanındaki gücünü yurt dışında temsil edebilmek bizler için gurur kaynağı. Gelecek dönemde de yazılım ekiplerimizin başarılarını tüm dünyaya duyurmak üzere çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Orta Doğu, Teknoloji, Yazılım, Hyundai, Ekonomi, Üretim, Afrika, Son Dakika

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