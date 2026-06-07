IATA Başkanlığına Roberto Alvo Atandı

RIO DE Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), LATAM Airlines Group Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Alvo'nun, IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldığını duyurdu.

IATA, Rio de Janeiro'da düzenlenen 82. IATA Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi'nde (WATS) Roberto Alvo'nun IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Alvo'nun liderliğinde LATAM, Latin Amerika'nın önde gelen hava yolu grubu konumunu daha da güçlendirdi. Şirket, bölgesel ve uluslararası bağlantılarını genişletti, sürdürülebilirlik hedeflerini ilerletti ve güçlü operasyonel ile finansal sonuçlar elde etti.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane, Roberto Alvo'nun görev süresinin sona ermesinin ardından Haziran 2027'de IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecek.

LATAM, 27 ülkede 161'den fazla noktaya hizmet veriyor ve Güney Amerika'nın hem kendi içinde hem de dünya ile bağlantısında önemli bir rol oynuyor.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, "Luis Gallego, özellikle IATA'nın yönetişim yapısının modernizasyonu gibi karmaşık konular üzerinde çalıştığımız dönemde son derece özverili yönetim kurulu başkanı oldu." ifadesini kullandı.

Verdiği büyük destekten dolayı Gallego'ya teşekkür eden Walsh, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yönetim Kurulu'nun liderliği Roberto Alvo'ya devredilirken kurul emin ellerde olacaktır. LATAM Airlines Group'u önemli zorluklardan geçirerek rekor karlılığa ulaştırmış olması, IATA'nın zorlu dönemlerde üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak deneyime sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca Rio de Janeiro'daki başarılı Genel Kurula ev sahipliği yaparak ve başkanlık ederek IATA çalışmalarına verdiği desteği de açıkça göstermiştir."

LATAM Airlines Group Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Alvo ise havacılığın, insanları birbirine bağlama, ticareti mümkün kılma ve dünya genelinde ekonomik kalkınmayı destekleme açısından giderek daha önemli bir rol üstlendiği bir dönemeçte bulunduğunu belirtti.

Alvo, şunları kaydetti:

"Bu dönemde IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmek, büyük bir bağlılıkla taşıdığım bir sorumluluktur. Daha karmaşık bir ortamda ilerlerken sektörümüz; güvenliği güçlendirmek, verimliliği artırmak, sürdürülebilirliği ilerletmek ve bağlantısallığın faydalarını daha fazla insan ve topluluğa ulaştırmak için birlikte çalışmaya devam etmelidir.

Havacılığın fırsat, dayanıklılık ve büyüme sağlayan bir güç olarak kalmasını desteklemek amacıyla IATA üyeleri, hükümetler ve sektör paydaşlarıyla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."