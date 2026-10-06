IATA Dünya Emniyet ve Operasyonlar Konferansı THY ev sahipliğinde İstanbul\'da başladı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğince (IATA) düzenlenen "Dünya Emniyet ve Operasyonlar Konferansı 2026", Türk Hava Yollarının (THY) ev sahipliğinde İstanbul'da başladı.

"İnsan Odaklı Performans" temasıyla gerçekleştirilen ve 8 Ekim'de sona erecek konferansta, "emniyetli ve dayanıklı operasyonların sürdürülmesinde insan faktörünün rolü"nü ele almak üzere küresel havacılık sektörünün temsilcileri bir araya geldi.

Konferansın açılış töreni, THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, IATA Küresel Emniyet Direktörü Mark Searle ve çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla düzenlendi.

Etkinliğin açılış programında konuşan THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, şirketin uçuş operasyonlarında alınan güvenlik önlemlerini anlattı. Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi olarak uçuş operasyonlarında uluslararası tüm güvenlik önlemlerinin titizlikle uygulandığını vurgulayan Olmuştur, şunları söyledi:

"Türk Hava Yolları'nda emniyet, gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin merkezinde yer alıyor. Teknolojiye yaptığımız yatırımların gerçek değeri, çalışma arkadaşlarımızın bilgi, deneyim ve sağduyulu değerlendirmeleriyle ortaya çıkıyor. Güçlü bir emniyet kültürünün sürekli öğrenme, açık iletişim ve ortak sorumluluk anlayışıyla geliştiğine inanıyoruz. IATA Dünya Emniyet ve Operasyonlar Konferansı kapsamında küresel havacılık camiasını İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Burada gerçekleştirilecek deneyim paylaşımının ve geliştirilecek işbirliklerinin sektörümüzün emniyetli ve dayanıklı büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Konferans kapsamında düzenlenecek söyleşilerde, "güvenli uçuş operasyonları, kabin operasyonları, bakım ve kriz yönetimi, acil durum müdahale planlaması ve hava aracı kurtarma" konularında dünya çapında havacılık profesyonelleri bir araya gelecek.