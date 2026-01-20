İBB'den damacana suya yüzde 25 zam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB\'den damacana suya yüzde 25 zam
20.01.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB iştirak şirketi olan Hamidiye AŞ, damacana su ücretlerine yüzde 25 zam yaptı. Fiyat artışıyla birlikte aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su fiyatı 120 liradan 150 liraya yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ, damacana su ücretlerine yüzde 25'e varan oranda zam yaptı.

FİYATI 150 LİRAYA YÜKSELDİ

Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su fiyatı 120 liradan yüzde 25 zamla 150 liraya yükseldi.

Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 140 liradan yüzde 21,42 artışla 170 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı ise 210 liradan yüzde 14,28 zamla 240 liraya çıktı.

1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Hamidiye Su mobil uygulamasında, 1 Şubat'a kadar mevcut tarifeden su satışı yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Ekonomi, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İBB'den damacana suya yüzde 25 zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Çok OKKALI zam olmuş! Yüzde 25 artmış. Zamlar ikiye ayrılır: Birincisi OKKALI zam, ikincisi YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI (zam değil). Her ikisi de yüzde 25'dir ama isimleri farklıdır. 4 2 Yanıtla
  • Fatih4510 Fatih4510:
    %25 in altında zam yapılan birşey varmı acaba okkalı zam diye yazmışsınız. 3 3 Yanıtla
  • 250934 250934:
    vay lele lele lele lele vay lele lele lele vay lele vay ?? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:28:41. #7.11#
SON DAKİKA: İBB'den damacana suya yüzde 25 zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.