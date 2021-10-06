İBB ile TÜGVA arasında Büyük Ada İskelesi krizi yaşanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında Büyük Ada krizi yaşanıyor. Eski İBB yönetimi Büyük Ada İskelesi'nin üst bölümünü 10 yıllığına TÜGVA'ya kiralamıştı. İmamoğlu yönetimindeki İBB, TÜGVA'nın bu alanı üçüncü kişilere kiraladığı gerekçesiyle tahliye etmesini istedi.

ZABITALAR POLİS ENGELİYLE KARŞILAŞTI

Tahliye işlemini gerçekleştirmek için iskeleye giden İBB'ye bağlı zabıtalar, üst katta bekleyen polislerin engeliyle karşılaştı. Polislerin önünde TÜGVA çalışanları oldukları belirtilen kişiler tarafından zabıtalar, ittirilerek yaka paça dışarıya çıkarıldı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Büyükada İskelesi'nde toplanan halk ise, İBB zabıtalarının içeriye alınmamasına tepki gösterdi.

MURAT ONGUN: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

İBB Sözcüsü Murat Ongun, TÜGVA'nın ismini vermeden konu hakkında bir açıklama yaptı. Ongun, "Bir vakıf, Büyükada Vapur İskelesi'ni, mahkemenin kesin kararına rağmen boşaltmadı, tahliye ise engelleniyor. Yasaya rağmen bir vakfın İBB'ye karşı savunulması idari usullere aykırı, görülmemiş bir olaydır. Bunu yapan tüm kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

TÜGVA'DAN AÇIKLAMA

TÜGVA'nın İstanbul şubesinin yayınladığı açıklamada ise vakfın temsilciğinin 5 Ekim'de hukuksuz tahliye teşebbüsüne uğradığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin eksiksiz bir şekilde yerine getirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Kira ücreti bir kere dahi geciktirilmeden düzenli olarak ödenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özel hukuka tabi sözleşmemizi haksız bir şekilde tek taraflı olarak feshettiğini beyan etmiş ve bu haksız feshin tarafımızca kabul edilmemesi akabinde Kaymakamlıktan tahliyemizi talep etmiştir. Kira sözleşmemizin devam ettiğine ilişkin açtığımız tespit davası sürecinin devam etmesi ve konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle Kaymakamlık ve Valilik, İBB'nin bu talebini reddetmiştir. İBB, bu kararı tanımayarak, yetkisiz zabıta kuvvetlerinin kaba kuvvet kullanarak eşyalarımızı, hangi eşyaların götürüldüğüne ilişkin bir kayıt dahi tutulmadan, zorla binamızdan gasbetmiş ve bina dışına çıkarmıştır. Zabıta görevlileri sabah saatlerinden itibaren ilçe binamızın içinde, binadan çıkmamız halinde kalan eşyalarımızı da götürmek amacıyla takriben 30-40 kişilik bir ekiple, vardiyalı bir şekilde nöbet tutmaya devam etmektedir. Konuya ilişkin hukuki süreç başlatılmış ve halen devam etmektedir."

İBB YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA SÜRECİ ÖZETLEDİ

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamada, "Büyükada iskelesi, diğer bazı iskelelerle birlikte, 2005 yılında özelleştirme yüksek kurulunun ilgili kararına dayanılarak, Türkiye Denizcilik işletmesi ile İBB arasında yapılan protokol ile İBB'ye devredildi. İBB, Büyükada İskelesi ve benzeri diğer iskelelerle, deniz vasıtalarını 2011 yılında yapılan ihale sonucu bir intifa hakkı sözleşmesi ile şehir Hatları A.Ş'ye devretti. Şehir Hatları, iskelenin üst kısmını 2018 yılında Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) 10 yıllığına kiraya verdi." denildi.

Açıklamanın devamında süreç şöyle özetlendi:

"İBB, 7 Şubat 2020 tarihinde Şehir Hatları A. Ş'ye bir yazı yazarak, Büyükada İskelesi'nin üst katının intifa sözleşmesine aykırı olarak 3. kişilere devredildiğinin tespit edildiğini, kira sözleşmesinin fesih edilerek bu alanın İBB'ye teslim edilmesini istedi. Bunun üzerine Şehir Hatları AŞ, 21 Şubat 2020 tarihinde, TÜGVA ile olan kira sözleşmesini feshederek, bu alanının 28 Şubat 2020 tarihine kadar tahliye edilmesini istedi. Alanı da İBB'ye teslim etti.

Alanın zamanında tahliye edilmemesi üzerine İBB, 11 Eylül 2020 tarihinde TÜGVA'ya ihbarname çekerek, 7 gün içerisinde tahliye edilmesini istedi. Alanın tahliye edilmemesi üzerine, bu kez İBB, prosedüre uygun olarak 6 Ocak 2021 tarihinde, Adalar Kaymakamlığına yazı yazarak, Büyükada İskelesi'nin üst kısmının tahliye edilmesi talebinde bulundu.

"ADALAR KAYMAKAMLIĞI 26 OCAK 2021'DE TAHLİYE EMRİ VERDİ"

Adalar Kaymakamlığı, önce 26 Ocak 2021 tarihi için tahliye emri verdi. Daha sonra hava muhalefete nedeniyle TÜGVA temsilcilerinin gelmemesi gerekçesiyle, tahliye gününü 2 Şubat 2021 tarihine erteledi. Bu arada TÜGVA'nın tahliye işleminin iptali için açtığı davada, mahkeme 27 Ocak 2021 tarihinde, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Tahliye sürecini durdurdu. Ancak daha sonra İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 28 Mayıs 2021 tarihli ve 2021-158 sayılı kararıyla, tahliye işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi. Böylece tahliye işleminin önünde hukuki bir engel kalmadı. Bu kararla birlikte İBB, 9 Haziran 2021 tarihinde yeniden Adalar Kaymakamlığı'na yazı yazarak, söz konusu yerin tahliye edilerek, İBB'ye teslim edilmesini istedi.

Adalar Kaymakamlığı, 18 Haziran 2021 tarihinde İBB'ye yazı yazarak, Büyükada İskelesi üzerinde Türkiye Gençlik Vakfı'na kiraya verilen alanın tahliyesinin yapılabilmesi için Şehir Hatları A.Ş ile TÜGVA arasındaki kira sözleşmesinin usulüne uygun olarak sona erdiğine dair bilgi ve belgelerin gönderilmesini istedi. İstenen bilgi ve belgelerin Adalar Kaymakamlığı'na iletilmesi için Şehir Hatları A.Ş'ye İBB tarafından bildirim yapıldı. Şehir Hatları A.Ş de istenilen bilgi ve belgeleri, 8 Temmuz 2021 tarihinde Adalar Kaymakamlığı'na gönderdi.

Bu arada TÜGVA'nın İstanbul 2. İdare Mahkemesinin yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair karara karşı yaptığı itiraz üzerine, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdare Dava Dairesinin 2021-765 itiraz no ve 06.07.2021 tarihli kararı ile itirazın reddine kesin olarak karar verildi. Büyükada İskelesi'nin üst kısmının tahliyesine ilişkin Adalar Kaymakamlığı'na yazılan 9 Haziran 2021 tarihli yazının üzerinden 60 günün üzerinde süre geçti. İlgili mahkeme kararlarıyla, söz konusu alanın tahliyesine ilişkin hukuki hiçbir engel kalmadı."