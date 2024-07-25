IBM'in geliri yüzde 2 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

IBM'in geliri yüzde 2 arttı

IBM'in bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 15,8 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı da yüzde 16 artışla 1,8 milyar dolara çıktı. IBM'in finansal sonuçları, piyasa beklentilerini geride bıraktı.

25.07.2024 00:01
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Amerikan teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2 artışla 15,8 milyar dolara çıktı.

IBM, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 15,8 milyar dolara yükseldi. IBM, geçen yılın aynı döneminde 15,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da yılın ikinci çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1,8 milyar dolara çıktı. IBM'in net karı, geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,6 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kurumun geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,72 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,96 dolara yükseldi.

IBM'in finansal sonuçları, söz konusu dönemde piyasa beklentilerini geride bıraktı.

IBM'in Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, şirketin bilançosuna ilişkin değerlendirmesinde, hem gelir hem de serbest nakit akışındaki artışın etkisiyle beklentilerini aşan güçlü bir ikinci çeyrek geçirdiklerini belirtti.

Krishna, "Müşterilerin teknolojimiz ve kurumsal yapay zeka konusundaki uzmanlığımız için IBM'e yöneldiğini görmeye devam ediyoruz ve üretken yapay zekaya yönelik portföyümüz, bir yıl önce watsonx'in piyasaya sürülmesinden bu yana 2 milyar doların üzerine çıktı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi IBM'in geliri yüzde 2 arttı - Son Dakika

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