İbrahim Cincil'in Trabzon'daki Tekstil Başarısı

07.04.2026 12:07
Hollanda'dan Trabzon'a dönen İbrahim Cincil, 28 yıldır tekstil atölyesiyle 10 ülkeye ihracat yapıyor.

Trabzonlu iş insanı İbrahim Cincil, Hollanda'da kurduğu tekstil atölyesini, iş gücü maliyetleri ve babasının isteği üzerine 28 yıl önce taşıdığı memleketinde büyüterek, ürettiği ürünleri 10 ülkeye ihraç ediyor.

Ailesiyle 1983'te Hollanda'nın Amsterdam kentine yerleşen Cincil, tekstile yönelik aldığı bazı eğitimlerin ardından kardeşiyle atölye açtı.

Hollanda'da mağazalara üretim yapmaya başlayan Cincil, bir süre sonra iş gücü maliyetlerini düşürebilmek amacıyla üretim yaptığı ülkeyi değiştirme kararı aldı.

Cincil, farklı ülkelerde üretim yapmayı planlamasına rağmen babasının isteği üzerine 1998 yılında memleketi Trabzon'a dönüp Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet vermeye başladı.

28 yıldır aynı yerde üretim yapan Cincil, Hollanda başta olmak üzere Almanya, Belçika, Danimarka, İtalya gibi ülkelere ihracat yaparak Avrupa'nın önemli giyim markaları arasında yer almayı hedefliyor.

Cincil, AA muhabirine, babalarının Trabzon'da üretim yapmalarına yönelik isteğini her şeyin üzerinde tuttuklarını söyledi.

Hollanda'nın ardından döndükleri memleketlerinde ilk dönemler ham maddeye uzaklık nedeniyle ekonomik güçlükler içerisinde büyümeye çalıştıklarını dile getiren Cincil, "Kardeşimle beraber bir yer açtık. Ufak bir yerden başladık. Hollanda'nın mağazalarına model yapıyorduk. Daha sonra bir iki makine ve iki üç kişiyi yanımıza aldık. Aşağı yukarı 10 makine oldu ve 1-2 yıl sonra Hollanda genelinde ve dışında mağaza sahiplerinden iş almaya başladık. Sonra piyasaya açıldık." diye konuştu.

O yıllarda maliyetlerin yüksekliğinden ötürü Doğu ülkelerine gitmenin iyi bir ticari karar olacağını değerlendirdiklerini belirten Cincil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babam 'buradan gidecekseniz kendi ülkenizde, hatta kendi memleketinizde yapın' dedi. Biz de 'Trabzon'da tekstil çok yaygın bir şey değil bir araştırma yapalım' dedik. Bizim hedefimiz İzmir'e gitmekti. Trabzon'da araştırdık tekstil kimsede yok. Arsin Organize Sanayi Bölgesi kurulmadan burada bir tekstil varmış, orada 250 kişi çalışıyormuş ve kapanmış. Biz de 'baba burada olmaz, İzmir'e gidelim. Orada eleman sorunumuz olmaz en azından her şey elinin altında İstanbul'a yakın her yer' dedik. 'Hayır olmaz, mutlaka kendi memleketinizde ve kendi insanınıza istihdam olacak, onlar çalışacak' dedi."

Cincil, babalarının isteğini yerine getirmek için firma merkezini Trabzon'a taşıdıklarına değinerek, "Eleman sorununu nasıl aşacağımızı babamıza sorduğumuz zaman babam, 'kolayı herkes yapar zoru da başarmak önemli, alın yetiştirin' dedi. Bu işe böyle başladık." ifadelerini kullandı.

"Rahmetli babam 'zoru başarın' demişti"

Uzun süren uğraşlar sonunda belirli bir düzen kurduklarına işaret eden Cincil, son 5 yıldır 130 çalışanla kadın ve erkek giyimi üzerine kendi markalarını piyasaya sunduklarını belirtti.

Cincil, babasının fabrikalarının Trabzon'da hizmet verdiğini göremediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Fabrikayı kurduğumuzda sağdı ama işe başladığımızda maalesef babam aramızda yoktu. Keşke olsaydı. Rahmetli babam 'zoru başarın' demişti. Biz de o inançla, o güçle çalıştık. Babamızın sözü kulaklarımdan hiç gitmiyor. Bir ipliği bile Trabzon'da bulamıyorduk, o bile İstanbul'dan ve Bursa'dan geliyordu. Ona rağmen burada mücadelemizi devam ettirdik. Trabzon'da bunu başarmamız gerçekten çok zordu ama zoru başardık. Trabzon zor bir bölge ama insanoğlu istediği zaman bu zorluğu aşabilir. Hele de babasının vasiyetini kulağına, yüreğine taktıysa bunu başarır. Onlar da korkmasınlar, Trabzon'a gelsinler. Trabzon bizim memleketimiz. Trabzon'da 'olmayacak' diye bir şey yok."

Kaynak: AA

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim

11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:10
Fatih Tekke Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
