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İç borçlanma stratejisi (2) - Son Dakika

İç borçlanma stratejisi (2)

31.01.2022 17:10
İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubatta 49 milyar lira, martta 33,5 milyar lira, nisanda ise 27 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubatta 49 milyar lira, martta 33,5 milyar lira, nisanda ise 27 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın Şubat-Nisan 2022 dönemi iç borçlanma stratejisinde, şubatta 64,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 49 milyar liralık, martta 29 milyarlık iç borç servisine karşılık 33,5 milyarlık, nisanda ise 22,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 27 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Şubat ayındaki iç borçlanmanın 36,9 milyar lirasının piyasadan, 2,9 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 9,2 milyar lirasının kamuya satışlardan, mart iç borçlanmasının yaklaşık 25,1 milyar lirasının piyasadan, 2,3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 6,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, nisan iç borçlanmasının 21,9 milyar lirasının piyasadan, 5,1 milyar lirasının ise kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 17 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı, 2 hazine bonosunun yeniden ihracı ve bir hazine bonosunun ise ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Şubatta 101,7 milyar liralık, martta 66 milyarlık, nisanda ise 30,9 milyarlık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 83,2 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İç borçlanma stratejisi (2) - Son Dakika Ekonomi


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