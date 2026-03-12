IC Enterra'nın 2025 Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

IC Enterra'nın 2025 Başarısı

12.03.2026 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IC Enterra, 2025'te satış gelirlerini 4,2 milyar TL'ye çıkarırken, esas faaliyet karı %89 arttı.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2025'te satış gelirlerini 4,2 milyar liraya çıkarırken, esas faaliyet karını yüzde 89 artışla 1,1 milyar liraya yükselttiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IC Holding'in enerji sektöründeki bilgi birikimi ve mühendislik gücüyle faaliyetlerini sürdüren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2025'e ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin satış gelirleri geçen yıl 4,2 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde esas faaliyet karı yüzde 89 artışla 1,1 milyar lira seviyesine yükselirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 3,2 milyar lira oldu.

IC Enterra, geçen yıl üretimini yüzde 17 artırarak 1253 megavatsaate taşıdı.

Şirketin bilanço büyüklüğü geçen yılın sonunda 51,7 milyar liraya ulaşırken, öz kaynakları 35,2 milyar lira seviyesine yükseldi. IC Enterra, güçlü bilanço yapısı ve operasyonel verimlilik odaklı iş modeliyle yenilenebilir enerji alanındaki büyümesini sürdürmeye devam etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IC Enterra'nın 2025 Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Mücteba Hamaney’i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı
İlk görüşme yapıldı Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe’ye getiriyor İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
’’Yapamaz’’ diyenleri pişman ediyor Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi ''Yapamaz'' diyenleri pişman ediyor! Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi
Ramazan’da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki Ramazan'da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
18:50
İran’daki sivil katliamından bir kanıt daha
İran'daki sivil katliamından bir kanıt daha
18:30
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç’ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 19:03:16. #7.12#
SON DAKİKA: IC Enterra'nın 2025 Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.