İçme ve kullanma suyu havzası koruma planlarının hazırlanmasına yönelik esaslar, "acilen tedbir alınması gereken haller" için yeniden düzenlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "İçme-Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, içme-kullanma suyu havzası koruma planlarının değişikliği, tebliğde belirtilen koruma planlarının hazırlık ve onaylanmasıyla ilgili usul ve esaslara tabi olacak.
Doğal afetler, salgın hastalık gibi halk sağlığını tehdit eden durumlar, meteorolojik, tarımsal, hidrolojik kuraklıkla ekosistemin korunmasına ilişkin olarak acilen tedbir alınması gereken hallerde, Bakanlıkça bilimsel rapor hazırlanacak veya hazırlatılacak.
Bakanlık, revize edilen koruma planına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alacak. Havza koruma planı değişikliği, Bakan onayının ardından havzada yer alan illerdeki yerel bir gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.?
Son Dakika › Ekonomi › İçme ve kullanma suyu havzası koruma planları yeniden düzenlendi - Son Dakika
Van'da Ramazan ayının başında hizmete açılan Adem Şef, yöresel yemeklerle misafirlerine benzersiz bir damak tadı sunuyor. Şef Adem Ergin, Van'ın gastronomisine katkı sunmak amacıyla Norduz Sofrası, Van Menceli ve Urartu Han'dan sonra 'Adem Şef' yöresel yemek mekanını açtı. Van'ın kendi sofrasını tanıtmak için bir mutfak harekatı başlatan Ergin, Van'a değer katacak mekanlar oluşturduğunu belirtti. Van'ın sadece kahvaltısıyla ön plana çıktığını ifade eden Ergin, doğru ürünleri kullanarak Van mutfağını zenginleştirdiklerini söyledi. Van'a gelen misafirlere yöresel mutfağı sunacak birçok sofraya sahip olduklarını dile getiren Ergin, Van'ın birkaç tane kültür sofrasının olduğunu vurguladı. Van'da bu tür işletmelerin açılmasının kentin ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten bir vatandaş ise doğallığı ön planda tuttuklarını ve Adem Şef'e güvendiklerini söyledi.
Adana'da hasat başlayan turfanda soğanın fiyatlarının bayramdan sonra düşmesi bekleniyor. Bu yıl Adana'da verim düşüklüğü yaşanan soğanlarda, bayramdan sonra sökülecek olanların daha yüksek verim getirmesi bekleniyor. Türkiye genelindeki depolarda soğan stoklarının azaldığı belirtiliyor. Tarladaki fiyatlar şu anda kilogramı 18-20 lira arasında değişiyor. Ramazan Bayramı'ndan sonra fiyatların düşmesi ve ihracat kapılarının açılması bekleniyor.
9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla Diyarbakır Şehirlerarası Terminalinde hareketlilik başladı. Tatilini memleketinde geçirmek üzere Diyarbakır'dan gitmek isteyenler az olurken, gelişler arttı. Diyarbakır'da bayram tatili dolayısıyla birçok otobüs firması ek sefer koydu. Yoğunluğun oluştuğu Diyarbakır Şehirlerarası Terminalinde birçok yolcunun şehir dışından kente geldiği görülürken, memleketlerine ve tatil yapmak istedikleri bölgelere gitmek üzere bilet kestiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 günlük bayram tatili açıklaması sonrasında, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da otellerin doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. Turizmciler, tatilcilerin rezervasyonlarını son dakikaya bırakmamaları konusunda uyarıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde şeker ve çikolata satan işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde son kullanma tarihleri, fiyat etiket durumları ve kasa fiyatları gibi birçok kriter kontrol ediliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?