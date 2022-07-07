Iğdır'da hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu

IĞDIR Iğdır'da Kurban bayramına iki gün kala Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

"Doğu'nun Çukurova'sı" Iğdır'da bayrama iki gün kala hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Sabah saatlerinde hayvan pazarına hayvanlarını satmak için götüren vatandaşlar öğleden sonra ise pazara gitmeyen vatandaşlar için çarşı merkezine yakın Belediyenin izin verdiği yerde pazar kuruyor. Iğdır Belediyesinin sağladığı kolaylığa sevinen vatandaşlar belediyeye teşekkür etti. Büyükbaş hayvanlarının fiyatlarının yüksek olmasından dolayı vatandaşlar genelde küçükbaş hayvanları tercih ediyor. Vatandaşlar satıcılar ile bu bayram kurban kesmek için sıkı pazarlık yapıyor.

Besicilik yapan Murat Savaş vatandaşların genelde küçükbaş hayvana yoğunluk gösterdiğini belirterek, "Biz bayrama dört kala hayvanları meradan Iğdır'a getiriyoruz. Fiyatlar şu an normal. Ama bayrama az kaldı, fiyatlar ne olur bilmem. Küçükbaş hayvanlar 2 ile 5 bin arasında. Ama büyükbaş hayvanlar pahalı. Büyükbaş şu an 40 bin 50 bin lira arasında satılıyor" dedi. Savaş, alınan hayvanın başta yaş ve sağlık sorunun olmaması ve etli olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.