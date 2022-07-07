Iğdır'da hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu

07.07.2022 17:20

Iğdır'da hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğuIĞDIR Iğdır'da Kurban bayramına iki gün kala Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Iğdır'da hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu

IĞDIR Iğdır'da Kurban bayramına iki gün kala Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

"Doğu'nun Çukurova'sı" Iğdır'da bayrama iki gün kala hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Sabah saatlerinde hayvan pazarına hayvanlarını satmak için götüren vatandaşlar öğleden sonra ise pazara gitmeyen vatandaşlar için çarşı merkezine yakın Belediyenin izin verdiği yerde pazar kuruyor. Iğdır Belediyesinin sağladığı kolaylığa sevinen vatandaşlar belediyeye teşekkür etti. Büyükbaş hayvanlarının fiyatlarının yüksek olmasından dolayı vatandaşlar genelde küçükbaş hayvanları tercih ediyor. Vatandaşlar satıcılar ile bu bayram kurban kesmek için sıkı pazarlık yapıyor.

Besicilik yapan Murat Savaş vatandaşların genelde küçükbaş hayvana yoğunluk gösterdiğini belirterek, "Biz bayrama dört kala hayvanları meradan Iğdır'a getiriyoruz. Fiyatlar şu an normal. Ama bayrama az kaldı, fiyatlar ne olur bilmem. Küçükbaş hayvanlar 2 ile 5 bin arasında. Ama büyükbaş hayvanlar pahalı. Büyükbaş şu an 40 bin 50 bin lira arasında satılıyor" dedi. Savaş, alınan hayvanın başta yaş ve sağlık sorunun olmaması ve etli olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor Hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Iğdır'da hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:46 Çoban, koyunlarını otlattığı esnada başından vurulmuş çocuk ile karşılaştı
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
18:25 Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Mehmet Gezer tutuklandı!
18:24 İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün istifa etmesinin ardındaki süreç ortaya çıktı
18:20 Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti
17:51 Pençe Kilit Harekat bölgesinde yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu, 3 personelimiz de yaralandı
17:46 Aslan ve timsah sığ suda karşı karşıya geldi! O anlar böyle görüntülendi
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
17:31 Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?
17:12 Kadir Şeker hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 19:03:50. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement