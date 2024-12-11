Iğdır'da Kadınlar Kadın Emek Pazarında Üretimleriyle Ev Ekonomisine Destek Oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Iğdır'da Kadınlar Kadın Emek Pazarında Üretimleriyle Ev Ekonomisine Destek Oluyor

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Iğdır'da yeniden açılan 'Kadın Emek Pazarı', kadınların el emeği ile ürettikleri yöresel ürünleri satmalarına olanak tanıyor. Kadınlar bu pazar aracılığıyla hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de geleneksel el sanatlarını yaşatıyor.

11.12.2024 15:17  Güncelleme: 15:30
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Iğdır'da kadınlar ürettiklerini 'Kadın Emek Pazar'ında satarak ev ekonomisine destek oluyorlar

IĞDIR - Iğdır'da kadınlar el emeği göz nuru ile ürettikleri yöresel ürünlerini uzun süredir kapalı olan ve yeniden açılan 'Kadın Emek Pazar'ında satarak ev ekonomisine destek oluyorlar.

Iğdır Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan Kadın Emek Pazarı, yeniden kapılarını açtı. Kadınların el emeğiyle ürettikleri yöresel ürünlerin sergileneceği pazar, haftanın iki günü, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekleyecek. Kadınlar, burada satacakları ürünlerle hem geleneksel el sanatlarını yaşatmayı hem de aile ekonomilerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirttiler. Yerel üreticilerin desteklendiği ve kadın girişimciliğinin teşvik edildiği Kadın Emek Pazarı, aynı zamanda yöresel kültürün tanıtılması açısından da önemli bir rol üstleniyor. Pazarda satış yapan Sıtare Güneş, pazarın yeniden açılması ile ürünlerini satma fırsatı bulduğunu belirterek; "Haftanın iki günü Çarşamba ve Cumartesi günü buraya geliyoruz. Bundan önce burası kapalıydı yeni açıldı. Burada el ürünlerini reçel, örgü ne varsa arkadaşlarımız ile birlikte satıyoruz. Sağ olsun belediyemiz de bize destek oldu burayı açtık. Bizim için kapalı yer yapılsa küçük kulübüler yapılsa kışa dayanaklı daha güzel olur" dedi.

Pazarda satış yapan Cevahir Parim ise; "Biz ev hanımıyız. Millet tatile gittiği zaman bizde bu ürünleri üreterek satıyoruz. Bu şekilde bizde geçimimizi sağlıyor çocuklarımıza harçlık çıkarıyoruz" dedi.

Çadırda yöresel çanta ve boncuk yapıp satan Alev Özefe 'Kadın Emek Pazar'ı sayesinde ürünlerini sergileme fırsatı bulduğunu dile getirerek; "Burası kadınlarımızın ürünlerini yapıp getirip satmak için bir fırsat. Yeni başladığımız için ürünlerini satmak isteyen çoğu kadının haberi yok. Kış ayı olduğu için pek yoğunluk yok. Yaz ayına doğru burada satış ve alışveriş çoğalacak. Çünkü burada erişte, reçel ve el işleri burada satılıyor. Buranın ev kadınların ev ekonomisine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kadın, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Iğdır'da Kadınlar Kadın Emek Pazarında Üretimleriyle Ev Ekonomisine Destek Oluyor - Son Dakika

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