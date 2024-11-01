Iğdır'da Üreticilere Süt Sağım Makinesi Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Iğdır'da Üreticilere Süt Sağım Makinesi Desteği

Iğdır'da %50 hibeyle süt sağım makineleri dağıtıldı, üreticilerin verimliliği artırılacak.

01.11.2024 20:36
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Iğdır'da üreticilere süt sağım makineleri dağıtımı yapıldı

IĞDIR - Iğdır'da verimli ve sağlıklı süt üretimi için yetiştiricilere yüzde 50 hibeyle süt sağım makinesi dağıtıldı.

Iğdır'da süt sığırcılığı yapan yetiştiricilere süt sağlığını korumak ve iş gücünü azaltmak amacıyla proje kapsamında alınması planlanan 55 adet süt sağım makinesinin alımı gerçekleştirilerek dağıtım yapıldı. Iğdır İl Tarım Müdürlüğünün gerçekleştirdiği projede, 2024 yılı içerisinde süt sağım makinaları; TÜRK-VET sistemine kayıtlı süt sığırcılığı yapan ve sağmal 2-25 büyükbaş hayvan sayısına sahip işletmelerin kullanımlarına sunulmak üzere, İl Özel İdare katkılı %50 ve çiftçi katkılı %50 olmak üzere makinaların alımı gerçekleştirildi. Projenin toplam bütçesi 1 milyon 17 bin 500 TL olup, bunun 508 bin 750 TL si İl Özel İdare tarafından, 508 bin 750 TL si ise çiftçiler tarafından karşılandı.

Projede bir konuşma yapan Iğdır Valisi Ercan Turan; " Verimin artması için elimizden geleni yapacağız. Süt sığırcılığını önemsiyoruz. İlimizde çeşitli mandıralar var. Eksik kapasite ile çalışıyorlar. Yüzde 30, yüzde 40 kapasite ile çalışıyorlar. Bu mandıraların yüzde yüz kapasite ile çalışmasını istiyoruz. Bunların hepsi milli bir servettir. Yem bitkileri konusunda da Iğdır şanslı bir ildir. Üretim motivasyonu yüksek bir ildeyiz" dedi. Süt sığırcılığı yapan çiftçilerden Nurcan Kalem; "Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir destek verdiler. Bu makine çift sağım olduğu için bize daha çok kolaylık sağlıyor. Hiç olmasa çift sağım yapabileceğiz. Zaman konusunda daha iyi geliyor bize. El ile sağım yapıldığı zaman çok zaman alıyordu" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Iğdır'da Üreticilere Süt Sağım Makinesi Desteği - Son Dakika

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