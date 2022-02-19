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Iğdır'daki küçükbaş hayvan tespiti yapılıyor - Son Dakika

Iğdır'daki küçükbaş hayvan tespiti yapılıyor

19.02.2022 11:48
Iğdır'daki küçükbaş hayvan tespiti yapılıyor

Iğdır'da ekipler tarafından il genelindeki küçükbaş hayvan sayısının tespiti yapılıyor.

Iğdır'da ekipler tarafından il genelindeki küçükbaş hayvan sayısının tespiti yapılıyor.

Iğdır'ın hayvancılıkta önemli geçim kaynağı olan küçükbaş hayvan sayısının tespiti için Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Veteriner Sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilen küçükbaş hayvan tespit çalışmaları için "Anaç Koyun Keçi Desteklemesi Denetim Komisyonu" oluşturuldu. Bu komisyonda yer alan ekipler denetimlerle eksik/fazla veya gözden kaçmış, sayıma dahil edilmemiş hayvanları da tespit edecek. Tespit sonunda il genelindeki küçükbaş hayvan sayısı da ortaya çıkmış olacak. - IĞDIR

Iğdır'daki küçükbaş hayvan tespiti yapılıyor
Iğdır'daki küçükbaş hayvan tespiti yapılıyor

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Tarım, Iğdır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Iğdır'daki küçükbaş hayvan tespiti yapılıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Iğdır'daki küçükbaş hayvan tespiti yapılıyor - Son Dakika
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