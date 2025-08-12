İhracat Artışı Cari Açığı Azaltıyor - Son Dakika
Ekonomi

İhracat Artışı Cari Açığı Azaltıyor

12.08.2025 14:54
Ticaret Bakanı Bolat, mal ve hizmet ihracatının artışının cari işlemler dengesini olumlu etkilediğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl mal ihracatının 7 ayın 6'sında geçen yıla göre artması ve hizmet ihracatının yükselmeye devam etmesinin, cari işlemler dengesindeki olumlu tablonun sürmesini sağladığını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından haziran ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Yıllıklandırılmış verilere göre, haziran ayında cari açığın yaklaşık 18,9 milyar dolar olduğunu anımsatan Bolat, geçen yıl bu değerin 20,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bolat, cari işlemler hesabının haziranda 2 milyar dolar açık verdiğini, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2,6 milyar dolarlık fazla oluştuğunu aktardı.

Cari işlemler açığının yılın ilk 6 ayında 23,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Bolat, "Temmuz ve ağustos aylarında cari işlemler hesabının fazla vereceğini ve yıllıklandırılmış son 12 aylık cari işlemler açığında olumlu trendin görüleceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl 7 ayın 6'sında mal ihracatının geçen yılın aynı aylarına göre artması ve hizmet ihracatının güçlü şekilde yükselmeye devam etmesi, cari işlemler dengesindeki olumlu tablonun sürmesini sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bolat, haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet ihracatının yüzde 7,1 artışla 117,7 milyar dolara yükseldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Seyahat gelirlerimiz yıllıklandırılmış bazda 58,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz 40,2 milyar dolardır. Sonuçta mal ve hizmet ihracatı haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,3 artışla 384,7 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve ithalat artışını kontrol etmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle, bu yıl cari işlemler dengesindeki istikrarlı tablo devam etmektedir."

Kaynak: AA

İhracat Artışı Cari Açığı Azaltıyor
