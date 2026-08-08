İhracat İçin 107 Sektörel Pazar Raporu Yayınlandı - Son Dakika
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İhracat İçin 107 Sektörel Pazar Raporu Yayınlandı

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80 ülkede ihracat odaklı 107 sektör raporu, Türk iş dünyasına Ticaret Bakanlığı tarafından sunuldu.

80 ülkede ihracat açısından önem arz eden sektörlere yönelik olarak 107 adet Sektörel Pazar Araştırması Raporu iş dünyasına sunuldu.

İhracatın geliştirilmesi, çeşitliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması Ticaret Müşavirlerinin ve Ataşelerin öncelikli görevleri arasında yer aldığı belirtilen Bakanlık açıklamasında, Ticaret Müşavirleri ve Ataşelerin Türk iş dünyasının görev yaptıkları ülkelerdeki ilk temas noktaları ve temsilcileri olduğu belirtildi. Ticaret Müşavirlerinin en önemli görevlerinden birinin de iş dünyasını görev yaptıkları ülkelerdeki potansiyel sektörler hakkında bilgilendirerek pazara giriş stratejilerine katkı sağlamaları olduğu aktarıldı.

Bu çerçevede, 2026 yılı ilk yedi ayı itibarıyla 80 ülkede ihracat açısından önem arz eden sektörlere yönelik olarak 107 adet Sektörel Pazar Araştırması Raporu hazırlanarak Ticaret Bakanlığının web sayfası 'https://ticaret.gov.tr/ticaret-musavirlikleri-ve-pazar-bilgileri/musavirlerimizden-sektorel-pazar-arastirmasi-raporlari' aracılığıyla iş dünyasının istifadesine sunuldu.

Ticaret Müşavirlerince hazırlanan sektörel raporların web sayfası aracılığıyla firmalar ile paylaşılmasına 2025 yılında başlanmış olup anılan yılda Almanya Tekstil Sektörü, Bahreyn Gıda Sektörü, Çekya Otomotiv ve Yan Sanayi Sektörü, Belçika Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü, Fransa Mobilya Sektörü, Hindistan Beyaz Eşya Sektörü, Japonya Hazır Giyim Sektörü, Madagaskar Demir-Çelik Sektörü, Meksika Kozmetik Sektörü, Portekiz Elektrik Elektronik Sektörü gibi daha ziyade ana sektör kollarına ilişkin sektör raporları yayımlanmıştı.

2026 yılında ise ihracatçı firmalardan gelen talepler doğrultusunda ana sektörlere ilaveten ürün ya da alt sektörler bazında da yerinde pazar araştırmaları yapılmaya ağırlık verilmiş olup bu çerçevede Almanya Doğal Bal Sektörü, ABD Doğaltaş Sektörü, Arnavutluk İnşaat İskelesi ve Kalıp Sektörü, Avustralya Halı Sektörü, Avusturya Armatür Sektörü, Hollanda Plastik Ambalaj Sektörü, Brezilya PVC Sektörü, Güney Kore Su Ürünleri Sektörü, İrlanda Mutfak Eşyaları Sektörü, İtalya Ayakkabı Sektörü, Tanzanya İlaç Sektörü gibi ürün/alt sektör bazlı raporlar hazırlandı.

Pazar Araştırması Raporlarında; belirli bir sektöre ya da ürüne odaklanılmakta ve hedef bölgeler/şehirler/eyaletler, dış ticaret ve ikili ticaret verileri, ithalatta zorunlu belgeler, önemli fuarlar, standartlar-etiketleme-ambalajlama, tüketici tercihleri, lojistik, dağıtım kanalları, e-ticaret pazar yerleri, tanıtım-pazarlama, tarife dışı engeller ve vergiler gibi başlıklar sektörel bakış açısıyla incelenmekte olup ülkeye ilişkin genel bilgilerden ziyade sektör bilgileri paylaşılıyor.

Ayrıca, ilgili ülke pazarına girmeyi hedefleyen firmalara yönelik öneriler ile karşılaşılabilecek tehdit ve fırsatlar da sektörel raporların içeriğinde bulunuyor.

Diğer taraftan, iş dünyasından gelecek talepler de dikkate alınarak gelecek yıllarda da ihracat açısından potansiyel arz eden farklı sektörlere yönelik Ticaret Müşavirlerince/Ataşelerce yerinde pazar araştırmaları yapılarak elde edilen bilgiler iş dünyasına aktarılmaya devam edecek.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Türk İş, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat İçin 107 Sektörel Pazar Raporu Yayınlandı - Son Dakika

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