İhracatta 19 milyar dolarla tüm zamanların mayıs ayı rekorunu kırıldı - Son Dakika
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İhracatta 19 milyar dolarla tüm zamanların mayıs ayı rekorunu kırıldı

02.06.2022 11:01

Dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın mayıs ayında yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara çıktığını ifade ederek, "Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat rakamıdır." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "İhracatta güçlü performansımızı Mayıs ayında da sürdürdük. Mayıs ayı ihracatımız, %15,2 artışla 19 milyar $ oldu. Bu tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracatıdır. 2022 yılında, ilk 5 ayın tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve beşte beş yaptık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamı geldi

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Açıklanan verileri göre en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak oldu.En fazla ihracat yapılan fasıllar ise motorlu kara taşıtları, kazanlar ve makineler ile demir ve çelik olarak sıralandı.

YORUMLAR
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Ticaret Bakanı Muş: 'Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Ticaret Bakanı Muş: 'Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Bakan Muş: 7,3'lük büyüme gerçekten büyük bir başarı Bakan Muş: 7,3'lük büyüme gerçekten büyük bir başarı

Mehmet Muş, İhracat, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracatta 19 milyar dolarla tüm zamanların mayıs ayı rekorunu kırıldı - Son Dakika


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