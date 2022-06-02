İhracatta 19 milyar dolarla tüm zamanların mayıs ayı rekorunu kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "İhracatta güçlü performansımızı Mayıs ayında da sürdürdük. Mayıs ayı ihracatımız, %15,2 artışla 19 milyar $ oldu. Bu tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracatıdır. 2022 yılında, ilk 5 ayın tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve beşte beş yaptık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Açıklanan verileri göre en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak oldu.En fazla ihracat yapılan fasıllar ise motorlu kara taşıtları, kazanlar ve makineler ile demir ve çelik olarak sıralandı.