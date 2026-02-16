İhracatta 67 Firma Ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İhracatta 67 Firma Ödüllendirildi

İhracatta 67 Firma Ödüllendirildi
16.02.2026 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları, 2 milyon doları aşan 67 firmayı ödüllendirdi.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, ihracatta 2 milyon doları aşan 67 firmayı ödüllendirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye ekonomisinin ihracatının geçen yıl yüzde 4,5 artışla kapattığını söyledi.

İhracatın önemine değinen Gültepe, "Amacımız, hedefimiz belli. Orta vadede Türkiye'yi dünyada ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına koyabilmek. Onun için de diyoruz ki; yüzde 4,5'lar, yüzde 2,5'lar ve yüzde 3'ler yani tek rakamlı artışlar bize yetmez. Mutlak suretle çift rakamlarda artış olması lazım. Onu da bütün sektörlerin yapması lazım. O yüzden tek amacımız bu. Tek niyetimiz bu. Onun için de farklı bir şekilde mücadele etmek gerekiyor." dedi.

Gültepe, hazır giyim sektörünün son 3 yılda güç kaybeden bir sektör olduğunu, yaklaşık 21 milyar dolardan, 17 milyar dolara düştüğünü ifade etti.

İstişare ile ortak akılla üretime dayalı politikaların daha hızlı devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Gültepe, "Kur, şimdiye kadar bence yapacağını yaptı ve düşmüyor. Yüzde 30, 31, üç yıldan beri geldiği nokta bu. Başka şeyleri devreye sokmak lazım. Önümüzdeki dönemlerde hazır giyim ve benzer üretim sektörleriyle ilgili mücadelelerimiz devam edecek. Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. 2 bin 500 lira olan desteği, 3 bin 500 liraya çıkardılar. KOBİ'ler dışında diğer firmaların da almasını sağladılar. Yüzde 3 döviz dönüşüm desteği. İşte 1250 lira civarında olan asgari ücret desteğinin 2 bin 500 liraya çıkarılması ama diyoruz ki bunlar yetmez. Bunları çoğaltmak lazım."

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise ihracatta 2 milyon dolar barajını aşan firmaları kutladı.

2026 yılı için değerlendirmelerde bulunan Sertbaş, "2026 yılında katma değerli üretim, tasarım, markalaşma, sürdürülebilir dönüşüme uyum ve dijitalleşmeye yatırımlar yaparak ihracatta toparlanmayı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Tören sonunda Gültepe ve Sertbaş tarafından 39 firmaya bronz, 19 firmaya gümüş, 7 firmaya altın ve 2 firmaya platin ödül takdim edildi.

Kaynak: AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Mustafa Gültepe, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracatta 67 Firma Ödüllendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
İstanbul’da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasında gözaltı sayısı 11’e yükseldi İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

21:19
Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu
Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü! Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
21:14
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş Mesajları tüyler ürpertti
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!
20:59
Çarpıcı iddia Galatasaray, Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor
Çarpıcı iddia! Galatasaray, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor
20:34
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 21:55:02. #.0.4#
SON DAKİKA: İhracatta 67 Firma Ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.