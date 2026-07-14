İhracatta Rekor Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İhracatta Rekor Artış

14.07.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026'nın ilk yarısında ihracat %3,6 artışla 136 milyar dolara ulaştı. İstanbul lider durumda.

TİCARET Bakanlığı, 2026 yılının ocak-haziran döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında artarak 136 milyar 59 milyon dolara ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2026 yılı ocak-haziran döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında artarak 136 milyar 59 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. 2026 ilk 6 aylık dönemde 50 ilimizin ihracatı artış gösterirken, 21 ilimiz ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. Bu tablo, ihracatın ülke geneline yayılan güçlü ve dengeli yapısını bir kez daha ortaya koymaktadır" denildi.

İHRACATTA İLK 5 İL

Haziran ayı itibarıyla faaliyet illeri bazında ihracat istatistiklerine göre; İstanbul'un 4 milyar 817 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli'nin 3 milyar 916 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir'in 2 milyar 184 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa'nın 1 milyar 862 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ'ın ise 1 milyar 273 milyon dolarla beşinci sırada yer aldığı kaydedildi. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla ihracat artışının, 1 milyar 42 milyon dolarlık artışla İstanbul, 753 milyon dolarlık artışla Kocaeli, 374 milyon dolarlık artışla İzmir, 327 milyon dolarlık artışla Bursa ve 289 milyon dolarlık artışla Tekirdağ'da yaşandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracatta Rekor Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia

09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:25
9 yıl sonra kritik gün Reza Zarrab’ın cezası bugün belli oluyor
9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
09:04
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon 17 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
08:31
Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi
07:36
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar Geri sayım başladı
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar! Geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 10:02:32. #7.12#
SON DAKİKA: İhracatta Rekor Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.