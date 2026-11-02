İİT ülkeleriyle ticaret hacmi 2025'te 119,1 milyar doları buldu - Son Dakika
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İİT ülkeleriyle ticaret hacmi 2025'te 119,1 milyar doları buldu

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İİT ülkeleriyle ticaret hacminin 2025 yılında 119,1 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bolat, ihracat finansmanının güçlendirilmesinin KOBİ'lerin yeni pazarlara açılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerle ticaretin geliştirilmesine özel önem verdiklerini belirterek, "İİT ülkeleriyle ticaret hacmimiz 2025 yılında 119,1 milyar dolara ulaşmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan İSEDAK 42. Bakanlar Toplantısı Görüş Alışverişi Oturumu'na Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve üye ülkelerin ilgili bakanları katıldı.

Oturumda konuşan Bakan Bolat, İSEDAK'ın ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştiren en önemli platform olduğunu söyledi.

Bugünkü oturumun teması olan "İİT Üyesi Ülkelerde İhracatın Artırılması İçin Etkin Ticaret Finansmanı Araçlarının Geliştirilmesi"nin de bu ortak hedef açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Bolat, finansmana erişimin yalnızca ihracatı destekleyici bir unsur olmadığını, rekabet gücünü ve pazar çeşitliliğini belirleyen temel faktörlerden biri olduğunu aktardı.

Bolat, şunları kaydetti:

"Bugün, jeopolitik gerilimler ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar, riskleri artırırken, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm yeni fırsatlar sunuyor. Dünya Ticaret Örgütünün Ekim 2026 tahminlerine göre, dünya mal ticareti hacminin 2026 yılında yüzde 3,9, 2027 yılında ise yüzde 4,1 artması bekleniyor. Bu ortamda ihracat finansmanı, üretimi ve uluslararası rekabet gücünü destekleyen stratejik bir araç haline gelmiştir. Türkiye'nin mal ihracatı da 2025 yılında yaklaşık yüzde 4,5 artarak 273,2 milyar dolara ulaşmıştır. Hedefimiz, ihracatımızı artırmanın yanı sıra daha yüksek katma değerli üretimi, pazar çeşitliliğini ve KOBİ'lerimizin uluslararası ticarete katılımını güçlendirmektir."

Türkiye olarak ticaret finansmanını ihracat politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiklerinin altını çizen Bolat, "1987 yılında kurulan Türk Eximbank, Türkiye'nin resmi ihracat kredi kuruluşudur. Kredi, sigorta ve garanti mekanizmalarının yanı sıra uluslararası işbirlikleri ve İslami finans ilkeleriyle uyumlu araçlarla ihracatçılarımızı desteklemektedir." şeklinde konuştu.

Bolat, Türk Eximbank aracılığıyla sevk öncesi ve sevk sonrası krediler, yatırım finansmanı, ihracat kredi sigortası ve alıcı kredileri gibi farklı araçlar sunduklarını anımsatarak, 2025 yılında Türk Eximbank'ın toplam kredi, sigorta ve garanti faaliyetlerinin 54,24 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Aynı yıl hizmet sunulan 18 bin 429 ihracatçı firmanın yüzde 83,4'ünü KOBİ'lerin oluşturduğunu anlatan Bolat, KOBİ'lere 6,7 milyar dolar kredi desteği sağlandığını kaydetti.

Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle KOBİ'lerin finansmana erişiminde karşılaştığı teminat sorunlarının aşılması amacıyla Türk Eximbank ile bir kredi kefalet kuruluşu olan İhracatı Geliştirme AŞ arasında yürütülen işbirliği kapsamında, 2025 yılı sonu itibarıyla 5 bin 324 firmaya 95,9 milyar Türk lirası tutarında kredi sağlanmıştır. Türkiye'nin tecrübesi bize şunu göstermektedir. Etkili ihracat finansmanı, yalnızca daha fazla kaynak sunmakla değil, doğru aracı, doğru zamanda ve uygun koşullarda sağlayabilmekle mümkündür."

"İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesine özel önem veriyoruz"

Ticaret Bakanı Bolat, ihracat finansmanı alanında geliştirdikleri araçların temel amacının, firmaların uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak ve ticari ilişkilerini güçlendirmek olduğunu belirtti.

Bolat, "Bu çerçevede, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesine özel önem veriyoruz. Nitekim, İİT ülkeleriyle ticaret hacmimiz 2025 yılında 119,1 milyar dolara ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Bu hedef doğrultusunda, İİT üyeleri ile ihracatı geliştirme stratejisi kapsamında 21 odak ülkeye yönelik ihracat desteklerini ve ticari faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını vurgulayan Bolat, "Ülkelerimiz arasındaki ticaretin gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için finansman imkanlarının geliştirilmesini, pazara erişimin kolaylaştırılması ve ticaretin önündeki engellerin azaltılmasıyla birlikte ele almalıyız." şeklinde konuştu.

Bolat, 1 Temmuz 2022'de uygulanmaya başlanan İİT Tercihli Ticaret Sistemi'nin (TPS-OIC), ülkeler arasındaki ticari entegrasyonun güçlendirilmesi açısından önemli bir araç olduğunu anlattı.

Türkiye olarak sistemin etkin uygulanmasına ve kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmaları aktif biçimde sürdürdüklerini dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki ticaretin önündeki engellerin azaltılmasıyla ortaya çıkacak yeni fırsatların etkin finansman mekanizmalarıyla desteklenmesi, İİT ülkeleri arasındaki ticaretin artırılmasına ve özellikle KOBİ'lerimizin yeni pazarlara açılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu hedefler doğrultusunda finansman alanındaki işbirliğimizi daha ileri taşımak üzere dikkate almamız gereken unsurlara da dikkat çekmek isterim. Öncelikle ülkelerimizin farklı ekonomik yapılara ve kurumsal kapasitelere sahip olduğunu göz önünde bulundurmalı, tek tip çözümler yerine, ihtiyaçlarımıza uyarlanabilen ve birbirini tamamlayan mekanizmalar geliştirmeliyiz. İlk önceliğimiz, özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak olmalıdır."

Bolat, kredi garanti mekanizmaları ve kamu finansman kuruluşları ile bankalar arasındaki işbirliğini güçlendirerek teminat engellerini azaltabileceklerini ifade etti.

İhracat kredi sigortası, garanti ve reasürans alanlarında işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Bolat, "İhracat finansman kuruluşlarımız arasında risklere ilişkin bilgi paylaşımını artırabilir, uygun işlemlerde risk paylaşımı ve ortak finansman imkanlarını değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Bolat, şunları kaydetti:

"Finansman araçlarını ihracat işlemlerinin niteliğine uygun hale getirmeliyiz. KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyacı ile büyük ölçekli projelerin finansman ihtiyacının farklı olduğunu gözeterek kısa ve uzun vadeli krediler, alıcı kredileri ve katılım finansmanı gibi araçlardan etkin biçimde yararlanmalıyız. Son olarak, dijitalleşme ve yeşil dönüşümün sunduğu fırsatları değerlendirmeliyiz.

Finansman mekanizmalarımızı sürdürülebilirlik kriterleri ve veri odaklı dijital süreçlerle uyumlu hale getirmeliyiz. Türkiye olarak bu süreçlere önem veriyor, uluslararası işbirliklerini de güçlendirerek ihracat finansmanı ve garanti imkanlarını özel sektörün yeşil ve dijital dönüşüm ihtiyaçları ile buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bu öncelikleri hayata geçirmek için İSEDAK'ın sunduğu işbirliği zemininden daha etkin yararlanabiliriz."

Bolat, üye ülkelerin ihracat kredi kuruluşları ve finansman kurumları arasında düzenli bir tecrübe paylaşımı mekanizması geliştirilmesini değerlendirebileceklerini belirterek, "Bu mekanizma aracılığıyla başarılı ülke uygulamalarını paylaşabilir, ortak ihtiyaçlarımızı tespit edebilir ve uygun alanlarda ortak projeler geliştirebiliriz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
Ticaret BakanıÖmer BolatPolitikaİhracatEkonomiSon Dakika

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