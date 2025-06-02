İK Liderleri Buluşmasında Yeni Çalışma Modeli Tanıtıldı

ALTERNATİF Bank İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bike Tarakcı, Türkiye'nin C-Level yöneticilerini bir araya getiren İK ve Pazarlama Liderleri Buluşması'nda konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmasında, Bankanın bu alandaki vizyonunu ve uygulamalarını paylaşan Tarakcı, yeni nesil çalışma modeli olan ve pandemiden bu yana uyguladıkları AlterFlex'in hem çalışan deneyimine hem de kurum kültürüne katkı sunduğunu söyledi.

Alternatif Bank, 29-31 Mayıs tarihlerinde Kapadokya'da düzenlenen ve insan kaynakları ile pazarlama dünyasının liderlerini bir araya getiren Liderler Kampı İK ve Pazarlama Liderleri Buluşması etkinliğine katıldı. Fast Company Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel buluşmada, Alternatif Bank İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bike Tarakcı, 'Yeni Çalışma Düzeni' başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Tarakcı, yeni çalışma düzeninin bir kültür dönüşümü olduğuna değinerek bu dönüşümün bankadaki yansımalarını ve insan odaklı yaklaşımını katılımcılarla paylaştı.

Yeni çalışma düzeninin yalnızca bir zorunluluk değil, aynı zamanda büyük bir dönüşüm fırsatı olduğunu ifade eden Tarakcı, "Biz bu süreci yalnızca kriz kaynaklı geçici bir dönem olarak görmedik. Aksine, çalışma hayatını yeniden tasarlamak için önemli bir fırsat olarak değerlendirdik. Bu yaklaşımla insan odaklı bir model geliştirdik: AlterFlex. Hem uzaktan çalışmayı hem de esnek mesaiyi kapsayan bu sistemle, çalışanlarımıza bireysel ihtiyaçlarına göre en verimli şekilde çalışma özgürlüğü sunuyoruz" dedi.

Yeni düzenin sadece iş yapış biçimlerini değil, aynı zamanda kurum kültürünü de dönüştürdüğünü vurgulayan Tarakcı, güven temelli bir yapının önemine dikkat çekerek, "Biz çalışanlarımızın zamanlarını ve sorumluluklarını en iyi şekilde yöneteceklerine inanıyor, onlara duyduğumuz güvenle esnekliğe alan tanıyoruz. Bu yaklaşım hem bağlılığı hem yaratıcılığı artırıyor" ifadelerini kullandı.

'ALTERNATİF YAZ' İLE YAZIN HER YER OFİS OLUYOR

Etkinlikte, Bankanın çalışan deneyimini zenginleştiren uygulamalarına da değinildi. 'Alternatif Yaz' adı verilen uygulamayla, çalışanlara yaz döneminde diledikleri dört hafta boyunca istedikleri yerden çalışma esnekliği sunduklarını belirten Tarakcı, "İster bir sahil kasabasında, ister evinde ya da ailesinin yanında… Çalışanlarımız nerede mutlu ve üretken hissediyorsa, orada çalışabiliyor. Bu uygulama, sadece performansa değil, çalışanlarımızın mutluluğuna ve motivasyonuna da olumlu yansıyor" diye konuştu.

Geleceğin çalışma düzeninde tek bir doğru model olmayacağına inandıklarını belirten Tarakcı, son olarak şunları söyledi:

"Her kurumun kültürüne ve iş yapış şekline uygun modeller gelişecek. Ama bir gerçek var ki, esneklik artık bir tercih değil, çalışanlar açısından temel bir beklenti. Biz de bu beklentiyi kalıcı bir değer olarak ele alıyoruz. Geleceği çalışanlarımızla birlikte, onların sesini duyarak şekillendirmeye devam edeceğiz."