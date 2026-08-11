İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Gaziantep’te toplandı - Son Dakika
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İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Gaziantep’te toplandı

İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Gaziantep’te toplandı
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İpekyolu Kalkınma Ajansı Ağustos ayı Yönetim Kurulu toplantısı Adıyaman Valisi Abdullah Küçük başkanlığında Gaziantep'te yapıldı. Toplantıda dijital ve yeşil dönüşüm, kırsal kalkınma, Mezopotamya tanıtım ve markalaşma programları ile yürütülen projeler ele alındı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Ağustos ayı Yönetim Kurulu toplantısı, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük başkanlığında Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ajansın TRC1 Bölge Planı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. "İkiz Dönüşüm: Dijital ve Yeşil Gelecek", "Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma" ve "Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma" Sonuç Odaklı Programları kapsamında Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te sürdürülen çalışmalar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan proje ve faaliyetler ele alındı.

Toplantının gündeminde ayrıca Ajansın ulusal ve uluslararası programlar kapsamında yürüttüğü çalışmalar da yer aldı. Bu kapsamda, Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) ile Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) başta olmak üzere; bölgede sosyal ve ekonomik kalkınmayı, girişimciliği ve yeşil dönüşümü desteklemeye yönelik yürütülen projeler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine bilgi sunuldu.

Değerlendirmelerde, söz konusu programlar kapsamında bölgeye kazandırılan fon kaynakları ve sağlanan proje desteklerinin yanı sıra, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar ve bölgenin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından daha etkin yararlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük başkanlığındaki toplantıya; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen, Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kılınç, Kilis İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Dağlı, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Gaziantep’te toplandı - Son Dakika

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