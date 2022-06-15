İki otoyol için ağustosta ihale yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

İki otoyol için ağustosta ihale yapılacak

15.06.2022 10:18
İki otoyol için ağustosta ihale yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, iki otoyol projesi için ihaleye çıkıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, iki otoyol projesi için ihaleye çıkıyor.

Kurumun otoyol projelerine ilişkin ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara-Kırıkkale- Delice Otoyolu Projesi, yap-işlet-devret modeli ve kapalı teklif alma usulüyle 24 Ağustos saat 10.30'da ihale edilecek.

Antalya- Alanya Otoyolu Projesi'nin ihalesi de aynı model ve yöntemle 25 Ağustos saat 10.30'da yapılacak.

Geçici teminat tutarları 50 milyon lira olan ihaleler, finansman, projelendirilme, yapım, işletme, işletme süresi boyunca her türlü bakım, onarım ve sözleşme süresi sonunda otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak idareye devrini kapsıyor.

YORUMLAR
500
Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İki otoyol için ağustosta ihale yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:20 TÜİK açıkladı: Türkiye'de mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı
10:19 Pirlo'yu getiren Karagümrük'ün durmaya niyeti yok! Hedef Diego Costa'yı İstanbul'a getirmek
10:19 Megastar Tarkan, 3 yılın ardından verdiği konserde hayranlarını büyüledi!
10:16 Görüntüler Malezya'dan! Timsahtan ölü taklidi yapıp ağına çektiği köpeği tek hamlede yutup kayıplara karıştı
10:05 Kutsal mekanda cinsel ilişkiye girip o anları kayda aldılar! Her yerde aranan çiftin üç yıl hapsi isteniyor
10:01 Küresel piyasaların gözü kulağı Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistlere göre 75 baz puanlık artış kesin
09:45 Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak
09:42 Cinsel ereksiyon halinde uyanan erkeklerle ilgili çarpıcı araştırma! Yüksek ölüm riski onları teğet geçiyor
09:36 "Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrıldı" iddialarına rol arkadaşı Eda Ece'den yalanlama
09:34 Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 10:25:00. #1.13#
SON DAKİKA: İki otoyol için ağustosta ihale yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement