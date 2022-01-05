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İki yıl önce kuruldu, pandemiyi fırsata çevirdi - Son Dakika

İki yıl önce kuruldu, pandemiyi fırsata çevirdi

05.01.2022 13:18
İki yıl önce kuruldu, pandemiyi fırsata çevirdi

Dünyayı etkisi altına alarak uluslararası ticareti sarsan Covid-19 salgınında kurulan Türkiye firması, yenilikçi stratejisiyle ihracat hacmini katladı.

Dünyayı etkisi altına alarak uluslararası ticareti sarsan Covid-19 salgınında kurulan Türkiye firması, yenilikçi stratejisiyle ihracat hacmini katladı.

Ürettiği banyo ve mutfak dolapları, giyinme odaları ve özel üretim dolaplar gibi ürünlerin tamamını yurt dışına ihraç eden Han-Mach Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Koordinatörü Hilmi Ermihan, kuruluştan bu yana geçen iki yılda yaklaşık 20 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Geçtiğimiz iki yıl içerisinde ihracat stratejimizi mevcut müşteri portföyümüz ve B2B sitelerinden bulduğumuz talepler üzerinde kurduk. Bu da ihracat kapasitemizi pandemi şartlarına rağmen yüzde 100 artırmamıza yardımcı oldu" dedi.

Başarının sırrı e-ihracat

Dünyayı sarsan Covid-19 salgınına rağmen, dış ticaret firmaları doğru stratejiyle ihracat hacimlerini büyütmeyi sürdürdü. Kurulduğu günden bu yana geçen iki yıl gibi kısa bir sürede hızla ilerleme kaydeden, pandemide ortaya koyduğu stratejiyle ihracat hacmini katlatan şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Koordinatörü Hilmi Ermihan, başarılarının sırrını 'e-ihracat' ile açıkladı.

Büyüme stratejisine pandemi dokunuşu

Ermihan, "2019'da kurulan firmamızın ana üretim dalı iç oda kapıları, banyo ve mutfak dolapları, giyinme odaları ve özel üretim dolapları kapsamaktadır. İmalatımızın tamamı ihraç edilmektedir. Firmamız kurulduğu günden bu yana yüzde 100 ihracat hedefinden vazgeçmeyip, 2019'dan bu yana Senagal, Sierra Leone, Katar, Umman, Kuveyt, Romanya gibi yaklaşık 20 ülkeye ihracat yapmıştır" şeklinde konuştu.

Büyüme stratejilerini pandemi şartlarına göre yeniden ele aldıklarını belirten Ermihan, "Pandemi ortamının başlaması ile firmamız planladığı seyahat ve fuar organizasyonlarını yapamamıştır. Bu yüzden de geçtiğimiz iki yıl içerisinde ihracat stratejimizi mevcut müşteri portföyümüz ve B2B sitelerinden bulduğumuz talepler üzerine kurduk. ve bu da ihracat kapasitemizi pandemi şartlarına rağmen yüzde 100 artırmamıza yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

10 ülkeye daha ihracat

Başarının dijital dünyada olduğunun altını çizen Ermihan, B2B e-ihracat portalı olan TurkishExporter'ın ticaret hacimlerine olan katkısını ve dijitalleşmeyi şöyle anlattı:

"TurkishExporter ile tanışmamız bu firmamızın kuruluşundan önceye dayanmaktadır. Daha önce kullandığımız firmalarda çok faydasını gördüğümüz için firmamız için de bu portalı kullanmaya karar verdik. Her geçen gün kendini yenileyen bir sistem kurulduğu için, sistemi doğru kullanan firmaların bu portal ile ihracat potansiyelini artıracağı kanaatindeyim. Firmamızda da bu geçerli oldu. Bu yüzden ülkemiz ihracatının artışında büyük pay sahibi olduğu kanaatindeyim. Kurulduğumuz yıllarda 3-4 ülkeye düşük miktarlarda ihracat yaparken şu anda eski portföyümüze ek olarak 10 yeni ülkeye daha ihracat yaptık."

Artık Katar da yakın, Kanada da

Ermihan, firmanın gelecek planları hakkında ise "Daha önce firmamız, TurkishExporter aracılığı ile ticarete başladığımız Ummanlı firma ile Umman'da bir mağaza açmıştı. Şimdi ise Katar'da yaptığımız bağlantı sonucunda bir ortaklık girişimi başlatacağız. Ayrıca Kanada ile 2022 yılı için yıllık bir anlaşma yapma durumumuz bulunmakta. Bu anlaşma da gerçekleşirse üretim hattımızı da büyütmeyi planlıyoruz. TurkishExporter gerçek talepler sunmakta. Şayet firma yetkilileri sistemi düzgün takip edip firmalar ile görüşmeleri sağlam takip ederse ihracat kapılarını aralamaları daha kolay olacaktır" diye konuştu. - KAYSERİ

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Koronavirüs, Pandemi, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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