İkinci El Araç Fiyatları Eylül'de Yüzde 2,3 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci El Araç Fiyatları Eylül'de Yüzde 2,3 Arttı

VavaCars'ın raporuna göre, ikinci el araç fiyatları eylülde artarak yüzde 2,3 yükseldi.

10.10.2024 11:17
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VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi'nin eylül ayı sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada yer verilen VavaCars'ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, ağustos ayında artış gösteren ikinci el araç fiyatları eylülde de artmaya devam etti. Eylülde ikinci el araç fiyatlarında yüzde 2,3 oranında artış kaydedildi.

İkinci el araç fiyatlarındaki değişim enflasyon oranlarıyla kıyaslandığında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024'ün başından dokuzuncu ayın sonuna kadar enflasyon artışı yüzde 35,9 olarak gerçekleşti. Aynı süreçte ikinci el araç fiyatları ise yüzde 10,9 fiyat artışı gösterdi.

Öte yandan dolar kuru, yılın başından eylül ayı sonuna kadar TL karşısında yüzde 15,9 oranında değerini artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el otomobil fiyatlarının, ağustos ayından sonra eylül ayında da benzer bir artış gösterdiğini belirtti.

Gözelekli, ağustosta sıfır araçlarda yeni güvenlik paketi ve kura bağlı fiyat artışlarının etkisiyle yılın en düşük ikinci satış ayının yaşandığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır otomobillerdeki fiyat artışı eylülde de devam etti. Bu gelişmelerin tüketici talebini tekrar ikinci ele yönelttiğini, böylece hem adet hem de fiyat artışının gerçekleştiğini düşünüyoruz. Yılın kalan son çeyreğinde, özellikle krediye erişim konusundaki olumlu sinyallere de paralel olarak benzer eğilimin devam edebileceği ve canlı bir ikinci el otomobil piyasası yaşanacağını öngörüyoruz. Sıfır araç talebindeki daralma, kredi koşullarındaki yaşanacak gelişmeler araç sahibi olmak isteyenler için ikinci el otomobilleri daha cazip hale getirecektir."

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Araç Fiyatları Eylül'de Yüzde 2,3 Arttı - Son Dakika

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