İkinci El Araç Fiyatları Ocak'ta Sabit Kaldı

Ekonomi

VavaCars'ın yapay zeka destekli VavaAI Fiyat Endeksi'ne göre, geçen yılın son çeyreğinde artış gösteren ikinci el araç fiyatları, 2025'in ilk ayında sabit kaldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars, kamuya açık verileri analiz ederek oluşturduğu ocak ayı ikinci el araç fiyat endeksini açıkladı.

Sonuçlar, kasım ve aralıkta fiyatların yükseldiğini ancak yeni yılın ilk ayında sabit kaldığını ortaya koydu.

Raporda, enflasyon, döviz kuru ve ikinci el araç fiyatlarındaki yıllık değişim oranlarına da yer verildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024'te enflasyon yüzde 42,1 artarken, ikinci el araç fiyatları son 12 ayda yüzde 14,6 yükseldi.

Öte yandan, dolar kuru 2024'te Türk lirası karşısında yüzde 18 değer kazanarak, ikinci el araç fiyatları ile döviz kuru arasındaki korelasyonun sürdüğünü gösterdi.

Kredi beklentileri talebi erteledi

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarının geçen yıl ağustostan itibaren artışa geçtiğini kaydetti.

Bu yılın ilk ayında ise alıcı ve satıcıların yeni ekonomik düzleme uyum sürecine girdiğine işareteden Gözelekli, "Politika faizindeki düşüş de müşterilerde daha avantajlı kredi beklentisi oluşturdu ve talebi bir süreliğine erteledi. Enflasyon ve faiz oranlarının düşmesine paralel olarak, krediye ulaşma koşullarında kolaylıklar olması halinde bu yıl da ikinci ele talebin yüksek seyretmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.