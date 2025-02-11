İkinci El Araç Fiyatları Ocak'ta Sabit Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İkinci El Araç Fiyatları Ocak'ta Sabit Kaldı

VavaCars'a göre, ikinci el araç fiyatları geçen yıl artış gösterirken, Ocak'ta sabit kaldı.

11.02.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VavaCars'ın yapay zeka destekli VavaAI Fiyat Endeksi'ne göre, geçen yılın son çeyreğinde artış gösteren ikinci el araç fiyatları, 2025'in ilk ayında sabit kaldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars, kamuya açık verileri analiz ederek oluşturduğu ocak ayı ikinci el araç fiyat endeksini açıkladı.

Sonuçlar, kasım ve aralıkta fiyatların yükseldiğini ancak yeni yılın ilk ayında sabit kaldığını ortaya koydu.

Raporda, enflasyon, döviz kuru ve ikinci el araç fiyatlarındaki yıllık değişim oranlarına da yer verildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024'te enflasyon yüzde 42,1 artarken, ikinci el araç fiyatları son 12 ayda yüzde 14,6 yükseldi.

Öte yandan, dolar kuru 2024'te Türk lirası karşısında yüzde 18 değer kazanarak, ikinci el araç fiyatları ile döviz kuru arasındaki korelasyonun sürdüğünü gösterdi.

Kredi beklentileri talebi erteledi

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarının geçen yıl ağustostan itibaren artışa geçtiğini kaydetti.

Bu yılın ilk ayında ise alıcı ve satıcıların yeni ekonomik düzleme uyum sürecine girdiğine işareteden Gözelekli, "Politika faizindeki düşüş de müşterilerde daha avantajlı kredi beklentisi oluşturdu ve talebi bir süreliğine erteledi. Enflasyon ve faiz oranlarının düşmesine paralel olarak, krediye ulaşma koşullarında kolaylıklar olması halinde bu yıl da ikinci ele talebin yüksek seyretmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Araç Fiyatları Ocak'ta Sabit Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:17:39. #1.13#
SON DAKİKA: İkinci El Araç Fiyatları Ocak'ta Sabit Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.