İkinci El Araç Fiyatları Yükseliyor

Çevrim içi ikinci el araç platformu VavaCars, yapay zekayla geliştirdiği "VavaAI Fiyat Endeksi"nin haziran ayı sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamada, VavaCars'ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı "VavaAI Fiyat Endeksi Haziran 2025" raporunun sonuçlarına yer verildi.

Buna göre, yılın ilk iki ayında yaşanan durgunluktan sonra ikinci el araç fiyatları, 4 ay üst üste yükseliş gösterdi. Martta yüzde 2,5, nisanda yüzde 1,7, mayısta yüzde 2,5 oranında fiyat artışları yaşandı. Yılın ilk yarısının sona erdiği haziranda ise fiyatlar yüzde 1,7 arttı.

Yılın ilk yarısında, ikinci el araç fiyatları toplamda yüzde 7,9 yükseldi. 2025'in ilk 5 ayında ikinci el otomobil ve hafif ticari araçların toplam satışı ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 arttı. Özellikle, 0 araçların alım gücünü zorlaması karşısında ikinci el araçlara talep yükseldi.

Raporda, enflasyon, döviz kurları ve ikinci el araç fiyatlarında bir yıl içinde gerçekleşen değişim oranlarına da yer verildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir yıl içinde toplam enflasyon artışı yüzde 35 olarak gerçekleşti. Son 12 ayda ikinci el araç fiyatları ise yüzde 20,5 oranında artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, avrodaki kurundaki yükselişin 0 araç fiyatlarını yukarı yönlü etkilediği göz önüne alındığında, benzer bir etkinin zamanla ikinci el araç piyasasına da yansımasının beklendiğini belirtti.

Gözekli, "Haziran ayında enflasyon oranıyla ikinci el araç fiyatlarındaki artış, birbirine oldukça yakın gerçekleşti. Bu durum, önümüzdeki dönem için ikinci el araç fiyatlarının artış hızına dair önemli bir gösterge niteliği taşıyor." değerlendirmesini yaptı.