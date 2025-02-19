İkinci El Araç Pazarında Yaz Hareketliliği Bekleniyor

Ekonomi

İkinci el araçlardaki hareketlilik yaza doğru başlayacak

Sıfır araçlarda indirim, ikinci el araç piyasasını etkiledi

ELAZIĞ - Sıfır araçlarda yapılan kampanya ikinci el piyasasını ve galerici esnafını etkiledi. İkinci el araç piyasasının yaza doğru hareketleneceğini ön gördüklerini belirten galeri esnafı Kamil Pala, "Şu anda aylık olarak toplamda 5-6 araç satışı yapıyoruz. Piyasanın yaz girişine doğru daha çok hareketleneceğini düşünüyorum" dedi.

Sıfır araçlarda olan indirim ve kampanyalar, ikinci el piyasasını etkiliyor. Sıfır araçlara yapılan indirim sonrası vatandaşlar, araç alırken ikinci elden ziyade sıfır araçları tercih ediyor. Geçen yıla göre bu sene yaz aylarında araç piyasasının yükseleceğini ifade eden galerici esnaf Kamil Pala, " Nisan ve mayıs ayında ikinci el araç satışlarının yükseleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Esnaf Kamil Pala, "Bu bir sene içerisinde piyasa kırgın ve durgun. Şu an sıfır araçlar da olan indirim ve kampanyalar faiz oranlarının yüksek olması, altın ve doların hareketlenmesi ikinci el piyasasını etkiliyor. Ayrıca, ikinci el satışlarında sigorta ve maliyetlerin artması bizi de etkiledi. Bu da şu anda, alım ve satımımızı durduruyor. Bundan sonraki süreçte, mart ve nisan ayları gibi piyasanın biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum. Bunlar da faiz oranlarının düşmesine bağlı. Faiz oranları düşmesi ve altın dolar kurlarında durgunluk yaşanması durumu, ikinci el piyasasına yansıyacaktır ve o zaman hareketlilik başlayabilir. Ancak şu an bir hareketlenme olacağını düşünmüyorum. Haftada 1-2 araç, ay olarak ise toplamda 5-6 araç satışı yapıyoruz. Piyasanın yaz girişine doğru, daha çok hareketleneceğini düşünüyorum" dedi.