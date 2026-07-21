İkinci El Araç Piyasası İyi Durumda

Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, "Geçtiğimiz yıllara oranla satışlarımız daha iyi durumda. Eskiden araçlar ticari amaçla alınırdı şimdi ise ihtiyaçtan dolayı alınıyor" dedi.

Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Yıldırım, ikinci el araç piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz yıllara oranla araç piyasasının daha iyi olduğunu aktaran Başkan Yıldırım, piyasanın sabit olduğunu söyledi. İkinci el piyasada artış beklenmediğini dile getiren Yıldırım, araç almanın tam zamanı olduğunu ifade etti. Eskiden araçların ticari amaçla alındığını vurgulayan Yıldırım, şimdiler de ise ihtiyaçtan dolayı alındığını dile getirdi.

Yıldırım, "İkinci elde araç piyasası gayet iyi durumda. Eskiye nazaran baktığımız durumda şimdi daha iyi duruma geldiğini görüyoruz. Burada ayda 10-15 tane İstanbul'da ise 30-35 tane araç satışını buluyor. Biz eskiden de aylık olarak 20-30 araç satardık şimdi de satıyoruz. Talepler 600 bin lirayla 1 buçuk milyon arasına kadar fazla diğer rakamlarda ihtiyaca göre değişiyor. Şuan da araç piyasaları sabit. Şu anda bir yıldır artış yok bundan sonra da artmasını beklemiyoruz. Geçtiğimiz yıllara oranla satışlarımız daha iyi durumda. Eskiden araçlar ticari amaçla alınırdı şimdi ise ihtiyaçtan dolayı alınıyor. Vatandaşlar artık araçlarını aldığında 3 ay kadar biniyor sattığında ise 50 veya 100 bin lira aşağısına satıyor. Araç alacak vatandaşlar sıfır veya ikinci el fark etmez tam araç alacakları zamandır. Sıfır araçlarda yüzde 5 ila 10 arasında indirim var. İkinci el piyasada da fiyatların artması beklenmiyor. Araç almanın tam zamanı. Altının yükselmesi veya düşmesine bağlamamak lazım. Bu sadece Elazığ'da var. Türkiye'nin hiçbir ilinde altın yükseldi veya düştü diye araç alınmıyor. İhtiyacın varsa alacaksın. Altın alan kişi şu anda zarar ediyor. İhtiyacın yoksa zaten araç almazsın. Sıfır araçlarda kampanya var. Ondan dolayı aracını alabilirsin" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ