İkinci El Araç Piyasasında Geleneksel Cam İlanları Yeniden Popülerlik Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci El Araç Piyasasında Geleneksel Cam İlanları Yeniden Popülerlik Kazandı

İkinci el araç piyasasında yaşanan durgunluk ve ilan sitelerindeki sınırlı gün verilen ilan hakları, araç sahiplerini geleneksel yöntemlere yönlendirdi. Aracını satmak isteyen birçok vatandaş, eski yöntem cam ilanları ile alıcı bulmaya çalışıyor.

09.05.2024 19:17
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İkinci el araç piyasasında geleneksel cam ilanları yeniden popülerlik kazandı

İkinci el araba satışında geleneksel yöntemlere dönüldü

İlan sitelerinde satılmayan araçlar, vatandaşı eski usül cam ilanlara yönlendirdi

İSTANBUL - İkinci el araç piyasasında yaşanan durgunluk ve ilan sitelerindeki sınırlı gün verilen ilan hakları, araç sahiplerini geleneksel yöntemlere yönlendirdi. Aracını satmak isteyen birçok vatandaş, eski yöntem cam ilanları ile alıcı bulmaya çalışıyor.

İstanbul'da birçok araç sahibi eski yönteme geri dönerek, araç özelliklerini kağıda yazıp araç camına yapıştırarak satışlarını gerçekleştiriyorlar. Bir süredir devam eden ikinci el araç piyasasındaki durgunluk ve etkileşimi düşük ilanlar vatandaşları alternatif yöntemlere itiyor. İlan sitelerinde bir aylık ücretsiz ilanların etkileşiminin düşük olması ve bir aydan sonraki dönemde artan ilan maliyetleri eski yöntemlerden biri olan 'cam ilanları'nın tekrar popülerlik kazanmasına neden oldu.

Öte yandan, uygulama içinde algoritma tarafından ilanları daha görünür hale getiren sistemler de ücretli olarak sunuluyor.

"Eski sisteme dönerek aracımın camına ilan yapıştırdım"

Otomobilini araç camına ilan yapıştırarak satışa çıkardığını belirten Orhan Akkaya, "Araç satış sitelerinde araçlar sınırlı süre ile ücretsiz bir şekilde ilanda kalıyor. İkinci kez attığın zaman ise ücret ödüyorsun. O yüzden bende eski sisteme dönerek aracımın camına ilan yapıştırdım. Ayrıca sitelerde ilanı öne çıkartmak içinde ayrı bir ücret ödüyorsun. Araç camına ilan yapıştırarak daha fazla kişiye ulaşmış oluyorum. Normal sitelere göre aranma imkanı da fazla oluyor. Sitelerde görüntüleme ve aranma sayısı sınırlı oluyor. Trafikte giderken bile araç camındaki ilanı daha fazla kişi görüyor. Ben bu tarz ilanları yollarda da çok fazla görmeye başladım. Bunun nedeni de sitelerde olan fiyatlardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Araç satış sitelerindeki ücret nedeniyle aracımın camına ilan yapıştırdım"

Yaklaşık 1,5 aydır aracını satmaya çalıştığını belirten Zafer Kıran, "İlk aracımı siteye koymuştum. Bir ay sonunda ikinci ay için site ücret talep etti. Bende bu yüzden eski sisteme dönerek aracımın camına ilan yapıştırdım. Bu şekilde arayan soran daha çok olmaya başladı. Ben yollarda da çok fazla görmeye başladım. İnsanlar bu şekilde aracı canlı görmüş oluyor ve ona göre numaradan arayabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Araç Piyasasında Geleneksel Cam İlanları Yeniden Popülerlik Kazandı - Son Dakika

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