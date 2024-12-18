İkinci El Araç Piyasasında Umutlar 2025'e

Ekonomi

İkinci el araç piyasasında yeni yıl beklentisi

Yüzde 20'lere varan indirim de ikinci el araç piyasasını hareketlendirmedi

MALATYA - Malatya'da, ikinci el otomobil satışlarında 2024 yılında beklediklerini bulamayan galerici esnafı yeni yılda umutlu.

Malatya'da, 2024 yılında beklediklerini bulamayan galerici esnafı yeni yılda umutlu olduklarını söyledi. Sektörün durma noktasına geldiğini aktaran esnaf yüzde 20'lere varan indirimlere rağmen satış yapamadıklarını kaydederek, yüksek faiz oranlarının sektörü olumsuz etkilediğini belirtti.

Yeşiltepe Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren esnaf Fevzi Kocaman 2024 yılında beklediklerini bulamadıklarını ifade ederek, 2025 yılı için umutlu olduklarını kaydetti. Kocaman, işyerlerinde satış için sergiledikleri trafiğe çıkmayan araçlarda sigorta zorunluğunun ise girdi fiyatlarını arttırdığını belirterek teşhir durumunda olan araçlar için sigorta zorunluğunun ortadan kaldırılmasını istediklerini ifade etti.

Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent ise fiyatlarda yüzde 20'lere varan indirimlere rağmen siftah yapamayan esnafların bulunduğu belirtti.

Levent, sektörün özellikle yüksek faiz oranlarında olumsuz etkilendiğini aktararak, sektördeki haraketliliğin faizlerin düşmesine bağlı olduğunu ifade etti.