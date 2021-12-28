Üye Girişi
İkinci el araç piyasasında yüzde 20'ye varan düşüş bekleniyor - Son Dakika

İkinci el araç piyasasında yüzde 20'ye varan düşüş bekleniyor

28.12.2021 13:49
İkinci el araç piyasasında yüzde 20'ye varan düşüş bekleniyor

Dövizdeki düşüş sonrası fiyatların gerilemesi beklentisiyle ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik yavaşlarken, galericiler ise fiyatlarda yüzde 10'luk düşüş olduğunu, ilerleyen günlerde yine düşüş beklediklerini söyledi.

Dövizdeki düşüş sonrası fiyatların gerilemesi beklentisiyle ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik yavaşlarken, galericiler ise fiyatlarda yüzde 10'luk düşüş olduğunu, ilerleyen günlerde yine düşüş beklediklerini söyledi.

Geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından dövizde sert bir düşüş yaşandı. Bu düşüş, öncelikle sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 10 indirim olarak yansıdı. Sıfır otodaki bu indirimlerin ardından ise ikinci el araç piyasasında da yaklaşık yüzde 10'luk bir gerileme oldu. Galericiler, olumlu yansımanın ilerleyen günlerde artacağını ve artan fiyatların ardından tahmini düşüşün yüzde 20 civarında olacağını tahmin ettiklerini söylüyor.

"Araç alacakların bir süre daha beklemelerini tavsiye ederim"

Ordu'da galerici esnafı olan Bekir Ergen, ikinci el araç piyasasında fiyatlar gerileme olduğunu ve bu düşüşün her geçen gün devam ettiğini söyledi. Araç alacakların bir süre daha beklemelerini tavsiye ettiklerini belirten Ergen, "Doların suni yükselişinden sonra her üründe olduğu gibi araç fiyatlarında da fiyatlar çok ama çok artmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dolara müdahalesinden sonra tüm ürünlerde olduğu gibi araç fiyatlarında da bir inme var ve devam ediyor. Şuanda yüksek fiyatlı araçlarda yaklaşık 30 bin liralık bir düşüş var, bu düşüşün bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Yaklaşık bir ay içerisinde de almak isteyenlere araba almalarını tavsiye ederim. Şuanda piyasa epey düştü ancak insanlar biraz daha düşmesi konusunda beklenti içerisindeler, bence de biraz daha beklemelerini tavsiye ederim" dedi.

"Piyasa tersine döndü, yükseltmek yerine aşağıya çekiyorlar"

"Artık herkes internet üzerinden araçlarını satıyor, internet üzerinden herkes birbiri ile yarışıyordu" diyen Ergen, "Bir kişi aracına rakam koyuyor ve onu gören daha da yükseltiyordu. Şuanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra piyasa tam tersine döndü, insanlar birbirlerinin araçlarına bakarak aşağı doğru takamlar yazmaya başladılar. Epey de bir aşağı geldi ve bu düşüşün bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyorum. Şuanda yüzde 10'luk bir gerileme var, bir o kadar daha düşeceğini tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

Sıfır araçlardaki indirimi de hatırlatan Ergen, yine sıfır araçlarda ilerleyen günlerde yeniden olumlu yönde fiyat düzenlemesi geleceğini tahmin ettiklerini ifade etti. - ORDU

İkinci el araç piyasasında yüzde 20'ye varan düşüş bekleniyor
İkinci el araç piyasasında yüzde 20'ye varan düşüş bekleniyor
İkinci el araç piyasasında yüzde 20'ye varan düşüş bekleniyor
İkinci el araç piyasasında yüzde 20'ye varan düşüş bekleniyor

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Otomobil, Tragger, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el araç piyasasında yüzde 20'ye varan düşüş bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


11 bin yıl öncesine dayanan dostluk: Köpekler ve insanlar 11 bin yıl öncesine dayanan dostluk: Köpekler ve insanlar         
13:44
Öğrencilerine en acı haber vekildi: Ayşegül öğretmeniniz öldürüldü! Öğrencilerine en acı haber vekildi: Ayşegül öğretmeniniz öldürüldü!         
13:38
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11

Son Dakika Haberleri
13:43 11 bin yıl öncesine dayanan dostluk: Köpekler ve insanlar
13:38 Öğrencilerine en acı haber vekildi: Ayşegül öğretmeniniz öldürüldü!
13:31 Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi
13:25 CHP'li belediye başkanlarından İBB'ye başlatılan teftişe karşı birlik mesajı: Artık baskı düzenine geçildi
13:23 Dünyaca ünlü rapçi Drake, sokaktaki insanlara deste deste para dağıttı
13:19 Abdullah Gül, Millet İttifakı'nın adayı olur mu?
13:18 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye için kritik gün: Doku nakli sonrası uyandırılacak
13:05 CHP'li 11 belediye başkanından ortak açıklama: İBB'ye yapılan bize yapılmıştır
13:02 Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var
12:55 Kumru ve Ömer evlendi mi? İşte entrikaların dizisi Yasak Elma'da dün yaşananlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 13:57:25. #1.11#
SON DAKİKA: İkinci el araç piyasasında yüzde 20'ye varan düşüş bekleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement