İklim Değişikliği İngiltere ve İrlanda'da Sellere Yol Açıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İklim Değişikliği İngiltere ve İrlanda'da Sellere Yol Açıyor

İklim Değişikliği İngiltere ve İrlanda\'da Sellere Yol Açıyor

Birleşik Krallık ve İrlanda'da yaşanan şiddetli fırtınalar ve sağanak yağışların, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği nedeniyle yaklaşık yüzde 20 arttığı tespit edildi. Bilim insanları, bu durumun gelecekte daha sık ve yoğun yağışlara yol açabileceğini belirtiyor. İklim değişikliği sonucunda Birleşik Krallık ve İrlanda'nın daha nemli ve yağışlı bir iklimle karşı karşıya kalacağı öngörülüyor.

22.05.2024 09:47
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İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin, Birleşik Krallık ve İrlanda'da yıkıcı sellere neden olan şiddetli fırtına ve buna bağlı sağanak yağışları yaklaşık yüzde 20 artırdığı tespit edildi.

Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) grubunun parçası olan ve İrlanda, Birleşik Krallık ve Hollanda'nın meteoroloji kurumlarından 22 araştırmacı, Birleşik Krallık ve İrlanda'da Ekim 2023-Mart 2024 döneminde görülen kuvvetli rüzgarlı ve fırtınalı hava üzerinde insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin etkisini inceledi.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağışlar üzerindeki etkisini anlamak için hava durumu verilerini ve iklim modellerini dikkate alarak, bu tür olayların küresel sıcaklık artışının 1,2 derece arttığı bu dönem ile daha soğuk olan sanayi öncesi dönemdeki iklim koşullarının nasıl değiştiğini analiz etti.

Buna göre, söz konusu dönemde ülkeler 14 şiddetli fırtınadan etkilendi. Babet, Ciaran, Henk ve Isha fırtınaları, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta şiddetli sellere, en az 13 kişinin ölümüne, evlerde ve altyapıda ciddi hasara yol açarken, elektrik kesintileri, seyahat iptalleri, mahsul ve hayvan kaybına da neden oldu.

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği, Ekim 2023-Mart 2024 döneminde Birleşik Krallık ve İrlanda'da görülen fırtına ve fırtınadan kaynaklanan yağışları yaklaşık yüzde 20 daha yoğun hale getirdi.

Bilim insanları, sanayi öncesi dönemde 50 yılda bir görülebilecek fırtına kaynaklı yağışların her 50 yılda bir olduğunu ancak küresel ısınmanın etkisiyle bu tür hava olaylarının her 5 yılda bir görülebileceğini tespit etti.

"Birleşik Krallık ve İrlanda, daha nemli ve yağışlı bir iklimle karşı karşıya"

Birleşik Krallık Meteoroloji Kurumu Met Office Ulusal İklim Bilgi Merkezi Bilim Müdürü Mark McCarthy, bulgulara ilişkin değerlendirmesinde, bu sonbahar ve kış döneminde Birleşik Krallık ve İrlanda'da "hiç bitmeyecek" gibi görünen yağış gerçekleştiğini belirterek, "Gelecekte yağışlı sonbahar ve kışlarda artış bekleyebiliriz. Bu yüzden değişen iklime uyum sağlamamız, yağışlardaki artışlara karşı daha dirençli hale gelmemiz için önemli." ifadesini kullandı.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü Araştırmacısı Sarah Kew de iklim değişikliği nedeniyle Birleşik Krallık ve İrlanda'nın daha rutubetli, nemli ve yağışlı bir iklimle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

İklim değişikliğinin güçlü fırtına üzerindeki etkisi kısmen daha az olsa da sonbahar ve kış yağışlarının çok daha ağır hale geleceğini dile getiren Kew, "Bu durum, kentsel ve tarımsal alanlara daha zarar verici ve bazen ölümcül seller getirecektir. Dünya, emisyonları net sıfıra indirene kadar iklim ısınmaya, Birleşik Krallık ve İrlanda'daki yağışlar ise şiddetlenmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İklim Değişikliği İngiltere ve İrlanda'da Sellere Yol Açıyor - Son Dakika

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