İklim Değişikliği ve Yerli Tohum

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Dekanı Prof. Dr. Sercan Karav, iklim değişikliği ve artan sıcaklıkların tarımsal üretim üzerinde etkiler oluşturduğunu belirterek, bu süreçte yerli ve ata tohumlara yönelik çalışmaların önem kazandığını söyledi.

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkan Yardımcısı da olan Karav, "5. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi" için geldiği Antalya'da AA muhabirine, değişen iklim koşulları nedeniyle yerli genetik kaynakların korunması ve geliştirilmesine yönelik adımların öne çıktığını ifade etti.

Artan sıcaklık ve su stresinin ürünlerin yetişme koşullarını doğrudan etkilediğine dikkati çeken Karav, "Bir ürünün geliştirilmesi sırasındaki optimum değerlerin de değiştiğini görüyoruz. Bir bölgede bir ürünü yetiştirebilirken artık o bölge o ürün için optimum bir bölge olmaktan çıkabiliyor. Bu da farklı ürünlere yönelimi beraberinde getiriyor." dedi.

Karav, bu değişimin üreticileri daha dayanıklı türlere yönelttiğini, özellikle suya daha dirençli ürünlerin tercih edildiğini vurguladı.

"Yerli tohum projeleri çok kıymetli"

İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine karşı yürütülen çalışmalara değinen Karav, Türkiye'nin sahip olduğu yerli ve ata tohum varlığının bu süreçte önemli potansiyel oluşturduğunu dile getirdi.

Geleceğin koşulları dikkate alınarak üretim planlaması yapılmasının önemine işaret eden Karav, "Özellikle yerli tohum ve ata tohum projelerimiz çok kıymetli. Bu alanda kendi teknolojimizle geleceği dikkate alarak ürünlerimizi yönlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Karav, Türkiye'nin tarım alanında geçmişten gelen önemli bir birikime sahip olduğunu, bu birikimin mevcut koşullarda daha da değer kazandığını ifade etti.

Bu çerçevede yürütülen önemli çalışmalar olduğunu aktaran Karav, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile üniversitelerin önemli araştırmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Karav, farklı destek mekanizmalarıyla yerli üreticinin ve tarım-gıda alanındaki çalışmaların güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Üretimde dayanıklılık önceliği öne çıkıyor

İklim değişikliğiyle ürün tercihlerinde ve çeşitlilikte değişim yaşandığına dikkati çeken Karav, dayanıklılığın giderek daha belirleyici hale geldiğinin altını çizdi.

Karav, "Artık daha dirençli türlere yöneldiğimiz için daha sınırlı sayıda ürün seçeneği önümüzde. Bu nedenle lezzet artık birinci kriter olmaktan çıkıyor, dayanıklılık öne çıkıyor. Bu da bizim lezzeti artık eskiden bulduğumuz kadar bulamamamıza neden oluyor." dedi.

Protein kaynaklarının da değişmeye başladığını belirten Karav, bilim insanlarının artık alternatif protein kaynakları aramak zorunda olduğunu ifade etti.

Karav, üretim süreçlerinden elde edilen atıklardan protein izole edilerek gıda zincirine kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, daha önce protein kaynağı olarak düşünülmeyen yosun kökenli ve farklı bitkisel proteinler üzerine bilim camiasında yoğun çalışmalar yürütüldüğünü, bunların klasik ürünlere entegrasyonuna yönelik araştırmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.