İklim Krizi Tüm Dünyayı Etkiliyor

Ekonomi

İstanbul Valisi Davut Gül, küresel iklim krizinin adında da belli olduğu üzere bütün ülkeleri, bütün dünyayı ilgilendiren küresel bir problem olduğunu belirterek "Bazı konularda ülkelerin kendi başına güvenliğini alabilme ihtimalleri var. Şehirlerin bu anlamda güvenliklerini sağlama ihtimali var ama iklim öyle bir şey değil. Herhangi bir ülkenin sadece bu bölgede güvenliği sağlayacağız, bu bölgede sorunu çözeceğiz deme şansı yok." dedi.

"İklim Ekonomisi" başlığı altındaki zirvelerin ilkini 7 Haziran'da Sürdürülebilirlik Finansmanı konusuyla gerçekleştiren Dünya Gazetesi, ikinci zirvesini ise 20 Eylül tarihinde "Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri" temasıyla düzenledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da katıldığı zirvenin sponsorluğu ise ICA YSS Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Yatırım İşletmesi tarafından yapıldı.

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularına ekonomik bir bakış açısından yaklaşan ve iklim ekonomisi kavramını ulusal ve uluslararası boyutta ilk defa gündeme taşıyan Dünya Gazetesi, zirvenin temasını havada, karada, denizde sürdürülebilir ulaştırma ve akıllı altyapı sistemlerinin Türkiye ekonomisi ve çevre üzerindeki etkileri olarak belirlendi.

Zirvenin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi'ni düzenleyen Ulaştırma Bakanlığına ve Dünya Gazetesi'ne destek veren tüm paydaşlara teşekkür ettiğini ifade etti.

Gül, küresel iklim krizinin adında da belli olduğu üzere bütün ülkeleri, bütün dünyayı ilgilendiren küresel bir problem olduğunu dile getirerek "Bazı konularda ülkelerin kendi başına güvenliğini alabilme ihtimalleri var. Şehirlerin bu anlamda güvenliklerini sağlama ihtimali var ama iklim öyle bir şey değil. Herhangi bir ülkenin sadece bu bölgede güvenliği sağlayacağız, bu bölgede sorunu çözeceğiz deme şansı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin forumun bir parçası gibi gayret göstermesi gerektiğine işaret eden Gül, "Bu sektörler açısından da böyle. Bu açıdan Ulaştırma Bakanlığının öncülüğünde Türkiye'de ulaştırma sektöründe yapılanların ve yapılacakların paydaşlarla birlikte konuşulması çok değerli." açıklamasını yaptı.