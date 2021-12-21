Üye Girişi
İKMİB Başkanı Pelister'den "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere" ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İKMİB Başkanı Pelister'den "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere" ilişkin açıklama Açıklaması

21.12.2021 21:11
İKMİB Başkanı Pelister'den "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere" ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin, "Enflasyona etkisini ve fiyatlara yansımasını kurun istikrarına bağlı olarak...

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin, "Enflasyona etkisini ve fiyatlara yansımasını kurun istikrarına bağlı olarak ancak önümüzdeki üç aylık dönem sonunda görebileceğimizi düşünüyorum. Elbette beklentimiz, fiyatların olması gereken makul düzeylere çekilmesi ve istikrarlı olarak devam etmesi." ifadelerini kullandı.

Pelister, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında yer verdiği finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Adil Pelister, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı ekonomiye önlem, TL'ye destek paketinde TL mevduatları için yeni yapılacak düzenleme, ihracatçılara destek paketi ve BES'te devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılacağına dair önemli mesajların olduğunu anımsattı.

Erdoğan'ın ihracatçılara Merkez Bankası aracılığı ile ileri vadeli kur rakamı verileceğini belirttiğini hatırlatan Pelister, bu şekilde döviz kurundaki dalgalanmanın sebebiyet verdiği fiyat verememe konusuna çözüm olmasının beklendiğini bildirdi.

Kur farkının TL olarak ihracatçı firmaya ödeneceğinin ifade edildiğini aktaran Pelister, şunları kaydetti:

"Özellikle kimya sektörümüzde ham madde bakımından dışa bağımlı olduğumuzu düşünürsek kurun istikrarlı ve öngörülebilir olması bizim için önemli. Bununla birlikte ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlandığı, katma değer vergisinin yeniden düzenleneceği ve şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajın yüzde 10'a indirileceği ifade ediliyor. Ayrıca yatırım ve fon kazançları ile birlikte diğer fon kar paylarının da kurumlar vergisinden istisna olması, kredi garanti fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve destekleme işletme kredileri verilecek olmasını da ihracatçılarımızın sermayesini güçlendirecek finansmana ulaşması bakımından önemli buluyoruz. Enflasyona etkisini ve fiyatlara yansımasını kurun istikrarına bağlı olarak ancak önümüzdeki üç aylık dönem sonunda görebileceğimizi düşünüyorum. Elbette beklentimiz fiyatların olması gereken makul düzeylere çekilmesi ve istikrarlı olarak devam etmesi."

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türk Lirası, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İKMİB Başkanı Pelister'den 'finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere' ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:11 Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi
21:11 Yeni Almanya Başbakanı Scholz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü
21:09 Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinden sevindiren haber
20:39 Fenerbahçe'de sakatlanan Berisha uzun süre sahalardan uzak kalacak
20:15 Herkes dilinde Emre Belözoğlu'nun rekoru
20:15 Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu
19:56 Son Dakika! Merkez Bankası: İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri için vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek
19:41 TFF'nin Zorbay Küçük kararı
19:37 Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor
19:12 Başakşehir'in karşısında Giresunspor da mağlup oldu
Yeni Almanya Başbakanı Scholz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü Yeni Almanya Başbakanı Scholz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü         
21:11
Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinden sevindiren haber Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinden sevindiren haber         
21:10
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 21:19:38. #1.11#
SON DAKİKA: İKMİB Başkanı Pelister'den "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere" ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement