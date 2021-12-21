İKMİB Başkanı Pelister'den "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere" ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin, "Enflasyona etkisini ve fiyatlara yansımasını kurun istikrarına bağlı olarak ancak önümüzdeki üç aylık dönem sonunda görebileceğimizi düşünüyorum. Elbette beklentimiz, fiyatların olması gereken makul düzeylere çekilmesi ve istikrarlı olarak devam etmesi." ifadelerini kullandı.

Pelister, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında yer verdiği finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Adil Pelister, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı ekonomiye önlem, TL'ye destek paketinde TL mevduatları için yeni yapılacak düzenleme, ihracatçılara destek paketi ve BES'te devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılacağına dair önemli mesajların olduğunu anımsattı.

Erdoğan'ın ihracatçılara Merkez Bankası aracılığı ile ileri vadeli kur rakamı verileceğini belirttiğini hatırlatan Pelister, bu şekilde döviz kurundaki dalgalanmanın sebebiyet verdiği fiyat verememe konusuna çözüm olmasının beklendiğini bildirdi.

Kur farkının TL olarak ihracatçı firmaya ödeneceğinin ifade edildiğini aktaran Pelister, şunları kaydetti:

"Özellikle kimya sektörümüzde ham madde bakımından dışa bağımlı olduğumuzu düşünürsek kurun istikrarlı ve öngörülebilir olması bizim için önemli. Bununla birlikte ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlandığı, katma değer vergisinin yeniden düzenleneceği ve şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajın yüzde 10'a indirileceği ifade ediliyor. Ayrıca yatırım ve fon kazançları ile birlikte diğer fon kar paylarının da kurumlar vergisinden istisna olması, kredi garanti fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve destekleme işletme kredileri verilecek olmasını da ihracatçılarımızın sermayesini güçlendirecek finansmana ulaşması bakımından önemli buluyoruz. Enflasyona etkisini ve fiyatlara yansımasını kurun istikrarına bağlı olarak ancak önümüzdeki üç aylık dönem sonunda görebileceğimizi düşünüyorum. Elbette beklentimiz fiyatların olması gereken makul düzeylere çekilmesi ve istikrarlı olarak devam etmesi."