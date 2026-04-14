İKMİB'in Yeni Başkanı Vefa İbrahim Aracı

14.04.2026 21:56
İKMİB Genel Kurulu'nda Vefa İbrahim Aracı başkanlığa seçildi, yeni yönetim güçlü isimlerden oluşuyor.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Vefa İbrahim Aracı seçildi.

İKMİB açıklamasına göre, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İKMİB 2026 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu, sektör temsilcileri ve üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Katılan üyelerin tamamının oy kullandığı genel kurulda, geçersiz veya eksik oy kullanılmadı.

Mehmet Şafak Türkay'ın divan başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, yeni dönemde görev yapacak İKMİB Yönetim Kurulu da sektörün farklı alanlarını temsil eden güçlü isimlerden oluştu.

Vefa İbrahim Aracı başkanlığındaki yeni yönetimde, Adil Pelister, Ersin Kayalar, Burak Önder, Uğur Adıyaman, Elchin İbadov, Selçuk Gülsüm, Murat Öztürk, Sedat Çelik, Ayşe Burcu Kaleağası ve Eralp Erdem yer aldı.

Sektör içi iletişimin güçlendirilmesi, bilgi paylaşımının daha sistematik bir yapıya kavuşturulması ve sürdürülebilir ihracat artışını destekleyecek politikaların hayata geçirilmesi, yeni dönemin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

"Güçlü bir ekip ve ortak akıl ile sektörümüzü daha ileriye taşıyacağız"

Açıklamada, seçim öncesi konuşmasına yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Vefa İbrahim Aracı, kimya sektörünün gücünün rekabetten çok dayanışmadan beslendiğini ifade ederek, bu süreci bir rekabet yarışı yerine, sektörün ortak geleceğine yönelik bir sorumluluk olarak ele aldıklarını ifade etti.

Aracı, "Kimyada Birlik Zamanı" derken kastettiklerinin sektörün her kesimini kapsayan, ortak faydayı gözeten ve birlikte çalışma kültürünü büyüten bir anlayış olduğunu belirterek, "Bugün ortaya çıkan bu tablo, farklı yapıları ve tecrübeleriyle sektörümüzün ortak bir mutabakatta buluşabildiğini göstermektedir. Küresel ölçekte ticaret dengelerinin değiştiği, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemde, üretim gücümüzü koruyarak ihracatımızı kararlılıkla sürdürmek hepimiz için kritik bir sorumluluktur. Bu anlayışla, güçlü bir ekip ve ortak akıl ile sektörümüzü daha ileriye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmiş dönemlerde görev almış isimlerle uzun yıllara dayanan güçlü bir çalışma uyumuna sahip olduklarını aktaran Aracı, bu sayede sektörün dinamiklerine ve işleyişine hakim bir yapı ile yola çıktıklarını ifade etti.

"Yeni dönemde ihracat stratejileri alt sektör bazlı ele alınacak"

İhracat tecrübesi yüksek, sahayı iyi okuyan ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir ekip oluşturduklarını vurgulayan Vefa İbrahim Aracı, bu güçlü uyumun yeni dönemde İKMİB çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını aktardı.

Aracı, İKMİB çatısı altında faaliyet gösteren 16 alt sektörün tamamını kapsayan bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini, yeni dönemde ihracat stratejilerinin alt sektör bazlı ele alınacağını ve veriye dayalı karar mekanizmalarının güçlendirileceğini açıkladı.

Özellikle yüksek katma değerli ürünlere odaklanan ihracat modelinin öncelikli hedefler arasında yer alacağını vurgulayan Aracı, ana kimyasallarda yerli üretim kapasitesinin artırılmasının da sektör açısından kritik bir başlık olduğuna dikkat çekti.

"Sektörümüz, üretimin yanı sıra bilgi, teknoloji ve inovasyon gücüyle de öne çıkıyor"

İKMİB'in eski dönem başkanı Adil Pelister de kimya sektörünün geldiği noktada en büyük gücün birlikte hareket etme kültürü olduğunu vurguladı.

Pelister, görev süresi boyunca yalnızca ihracat rakamlarını büyütmekle kalmadıklarını, aynı zamanda sektör içinde kalıcı bir "birlik ruhu" ve ortak akıl anlayışı inşa ettiklerini belirtti.

Zor zamanlarda dayanışmayla ayakta kaldıklarını, iyi zamanlarda başarıyı birlikte paylaştıklarını bildiren Pelister, "Bugün geldiğimiz noktada sektörümüz, üretimin yanı sıra bilgi, teknoloji ve inovasyon gücüyle de öne çıkıyor." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Attığı tek adım hayatını kararttı 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Attığı tek adım hayatını kararttı! 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu Bilanço ağırlaşıyor ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu! Bilanço ağırlaşıyor
İran’dan ABD’ye 270 milyar dolarlık savaş faturası İran'dan ABD'ye 270 milyar dolarlık savaş faturası
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Anlaşma yapılabilir, top İran’da ABD Başkan Yardımcısı Vance: Anlaşma yapılabilir, top İran'da
Hizbullah’tan savaşta bir ilk İsrail’i optik sistemle donatılmış İHA’yla vurdular Hizbullah'tan savaşta bir ilk! İsrail'i optik sistemle donatılmış İHA'yla vurdular
Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye’den sürpriz hamle ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye'den sürpriz hamle

22:39
Hakeme küfür ettiği iddia edilmişti Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit, PFDK’ye sevk edildi
Hakeme küfür ettiği iddia edilmişti! Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit, PFDK'ye sevk edildi
22:16
Galatasaray’ı ligde ’’eski dostları’’ üzüyor
Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor
21:48
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
21:42
ABD’deki görüşme sona erdi İsrail ve Lübnan “doğrudan müzakere“ kararı aldı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı
21:36
Meclis’te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
Meclis'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
21:25
İşte Gülistan Doku’ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
21:22
Gençlerbirliği’nde Galatasaray maçı öncesi deprem Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı
Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi deprem! Eski Cimbomlu kadro dışı bırakıldı
21:11
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
19:30
Ege Üniversitesi karıştı Palalı saldırgan kamerada
Ege Üniversitesi karıştı! Palalı saldırgan kamerada
19:25
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti Bakın şimdi ne yapıyor
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?
18:57
Şanlıurfa’daki okul saldırısında ilk gözaltı 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
