İKMİB, Plastics Recycling Show 2024 Fuarına Milli Katılım Organizasyonu Gerçekleştirdi

Ekonomi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), plastik geri dönüşüm sektöründe dünyanın önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Plastics Recycling Show (PRSE) 2024 fuarına bu yıl ilk defa milli katılım organizasyonu gerçekleştirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, PRSE 2024 fuarı, 19-20 Haziran tarihlerinde Amsterdam'da düzenlendi.

Farklı ülkelerden, sektörde faaliyet gösteren 483 firmanın yer aldığı fuarı, 10 binden fazla kişi ziyaret etti.

Fuara bu yıl ilk kez İKMİB tarafından milli katılım organizasyonu düzenlendi. 8'i milli katılım organizasyonu kapsamında olmak üzere toplamda 34 firma, Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türk firmalarının PRSE 2024 fuarında yer almasını, ihracatın yanı sıra Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum kapsamında önemli bir adım olarak gördüklerini belirtti.

Pelister, "PRSE 2024'e bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz milli katılım organizasyonumuzun katılımcı firmalarımız açısından oldukça verimli ve etkili geçmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Daha çok, sektördeki profesyonellere hitap eden fuarın dünya çapındaki bilinirliği ve önemi her geçen yıl artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Plastik geri dönüşüm sektörünü takip etmek, geri dönüşüme dair dünyadaki gelişmelere uyum sağlamak ve sektördeki son teknolojilerin gerisinde kalmamak adına fuara katılımın önemli olduğunu düşündüklerini kaydeden Pelister, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin, 2023 yılında 10 milyar dolardan fazla plastik sektörü ihracatı bulunuyor ve bu ihracatın yarısı Avrupa'ya yapıldı. Bu açıdan Avrupa'da yer alan 137 milyar dolarlık pazardan daha fazla pay alınması ile geri dönüşüm sektöründe yeni trendlerin ve sektördeki son gelişmelerin takip edilmesi adına PRSE fuarının katılımcı firmalarımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda, 2025 yılında da söz konusu fuara Birliğimiz tarafından milli katılım organizasyonu düzenlenmesini planlıyoruz."