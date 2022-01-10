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İkonik telefon kulübesini akvaryuma çevirdiler - Son Dakika

İkonik telefon kulübesini akvaryuma çevirdiler

10.01.2022 10:00
İkonik telefon kulübesini akvaryuma çevirdiler

Eskişehir'de faaliyet gösteren bir dekorasyon firması, İngiltere ile özdeşleşmiş olan ikonik kırmızı telefon kulübesinden akvaryum yaparak Abu Dabi'deki The National Aquarium'a gönderdi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren bir dekorasyon firması, İngiltere ile özdeşleşmiş olan ikonik kırmızı telefon kulübesinden akvaryum yaparak Abu Dabi'deki The National Aquarium'a gönderdi.

Eskişehir'de akvaryum dekorasyonları tasarlayan bir firma, Orta Doğu'nun en büyük akvaryumlarından biri olarak bilinen Abu Dabi'deki The National Aquarium'dan gelen talep üzerine farklı bir çalışmaya imza attı. Proje kapsamında dünya genelinde birçok kişi tarafından bilinen ve İngiltere ile özdeşleşmiş olan ikonik kırmızı telefon kulübesi akvaryuma çevrildi. "Safari Phone" adı verilen akvaryum, yaklaşık 1 buçuk ton metreküp su kapasitesiyle 2 ayda tamamlandı. Abu Dabi'ye gönderilen ilginç akvaryum, ziyaretçileriyle buluşmak için gün sayıyor.

"Başından sonuna kadar her şeyi bizim atölyelerimizin tasarımıdır"

İlk defa böyle bir tasarıma imza attıklarını belirten tasarım atölyesi Müdürü Can Ersoy, "Proje, Orta Doğu'nun en büyük akvaryumu olan Abu Dabi'deki The National Aquarium'dan geldi. Böyle bir akvaryum istediklerini bildirdiler. Çizim ve tasarımını yaptık. Daha sonra ise imalat safhasına geçip imalatını bitirdik. Yaklaşık 2 ayımızı aldı. Bunu ilk defa yaptık. Daha önce Türkiye'de yapıldı mı bilmiyoruz ama görmedik. Bizim atölyelerimizde ilk defa yapıldı. Bizi biraz zorladı ama ekibin gayreti ve çalışma arzusuyla hallettik. Çok zevkli bir çalışma oldu. Başarılı bir şekilde tamamladık. Başından sonuna kadar her şeyi bizim atölyelerimizin tasarımıdır. Kataloğumuza koyuyoruz. Bundan sonra da talep gelirse 2 ay sürmeden çok daha kısa süre içerisinde, bitirip teslimatını yapabiliriz" dedi. - ESKİŞEHİR

İkonik telefon kulübesini akvaryuma çevirdiler
İkonik telefon kulübesini akvaryuma çevirdiler
İkonik telefon kulübesini akvaryuma çevirdiler
İkonik telefon kulübesini akvaryuma çevirdiler
İkonik telefon kulübesini akvaryuma çevirdiler
İkonik telefon kulübesini akvaryuma çevirdiler
İkonik telefon kulübesini akvaryuma çevirdiler

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Eskişehir, Orta Doğu, England, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkonik telefon kulübesini akvaryuma çevirdiler - Son Dakika Ekonomi


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